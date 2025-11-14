Раскрыта цель попытки провезти в свердловскую колонию целый арсенал оружия

Заключенные в Свердловской области планировали проведение серьезной операции, заявил NEWS.ru глава Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров, комментируя новости о попытке прорыва грузовика с оружием на территорию колонии в Каменске-Уральском. Он предположил, что преступникам оказали содействие их подельники, находящиеся на свободе.

На сегодняшний момент мы уже имели несколько вопиющих случаев, когда заключенные захватывали сотрудников ФСИН и потом требовали или покинуть колонию, или исправить, как они считают, неправильное отношение к себе. Так что я не вижу в этом удивительного процесса. Но в Свердловске, по всей видимости, готовилось что-то очень крупное. И то вооружение, которое пытались провести в эту колонию, доказывает, что планировалась серьезная операция, — высказался Гончаров.

Он подчеркнул, что планировавшие операцию заключенные, вероятно, имели связи на свободе для получения оружия и осуществления задуманного. По мнению ветерана «Альфы», это очень серьезная ситуация, и важно, чтобы следствие раскрыло всю цепочку: как арсенал проник на территорию колонии и кто является организатором произошедшего.

Ранее в ГУ ФСИН России по Свердловской области сообщили, что грузовик, загруженный оружием, гранатами и в тактическом обмундировании, пытался прорваться на территорию колонии № 47 в Каменске-Уральском. По данным ведомства, машина должна была вывезти из исправительного учреждения продукцию деревообработки.