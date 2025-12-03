Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 декабря 2025 в 14:49

Найдено решение по разгуливающим на свободе экс-заключенным с СВО

Глава СПЧ Фадеев предложил ставить экс-заключенных с СВО на обязательный учет

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев предложил ввести обязательный учет бывших заключенных, вернувшихся из зоны военной операции. В беседе с РБК он уточнил, что эта инициатива пока не находит поддержки, поскольку «никому не хочется за это браться».

Здесь нет ущемления прав. Пусть придет, скажет, какую квалификацию имеет, кем бы хотел работать, где бы хотел жить, какие есть возможности. Надо начать с ними взаимодействовать, — подчеркнул глава СПЧ.

Фадеев объяснил, что речь идет об осужденных за тяжкие преступления, и государству необходимо выстроить с ними контакт. При этом он выступил против обязательной психологической или полной диспансеризации для всех вернувшихся военных.

Одно дело — недавний заключенный по тяжким статьям, а другое — военный. Мы же не можем ни в чем не подозреваемых людей обязывать что-то делать, — добавил Фадеев.

Ранее суд в Ленобласти арестовал 44-летнего жителя Санкт-Петербурга, обвиняемого в жестокой расправе над знакомым. Предполагаемый убийца является участником военной операции на Украине.

заключенные
СВО
Валерий Фадеев
СПЧ
Россия
