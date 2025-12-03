Сотрудница тюрьмы влюбилась в заключенного и занялась передачей наркотиков В Британии надзиратель занималась сексом с заключенным и передавала наркотики

В Великобритании начали расследование нарушений в тюрьме строгого режима. На слушании в суде Нортгемптона 19-летняя бывшая сотрудница учреждения признала вину в интимных отношениях с 30-летним заключенным, превышении полномочий и передаче наркотиков и техники в колонию, сообщает BBC News. Инциденты происходили с августа по декабрь 2024 года.

Суд установил, что офицер Алисия Новас предоставляла заключенному Деклану Уинклессу свой телефон, скрывала факт наличия у него мобильного устройства и каннабиса. Она также участвовала в незаконной передаче цифровых материалов. Отдельные эпизоды связаны с HMP Peterborough, где аналогичные нарушения фиксировались до марта 2025 года.

Новас взяли под стражу после признания вины, а Уинклесс участвовал в заседании по видеосвязи. Окончательный приговор обоим огласят 5 января 2026 года.

