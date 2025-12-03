Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 декабря 2025 в 10:38

Сотрудница тюрьмы влюбилась в заключенного и занялась передачей наркотиков

В Британии надзиратель занималась сексом с заключенным и передавала наркотики

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В Великобритании начали расследование нарушений в тюрьме строгого режима. На слушании в суде Нортгемптона 19-летняя бывшая сотрудница учреждения признала вину в интимных отношениях с 30-летним заключенным, превышении полномочий и передаче наркотиков и техники в колонию, сообщает BBC News. Инциденты происходили с августа по декабрь 2024 года.

Суд установил, что офицер Алисия Новас предоставляла заключенному Деклану Уинклессу свой телефон, скрывала факт наличия у него мобильного устройства и каннабиса. Она также участвовала в незаконной передаче цифровых материалов. Отдельные эпизоды связаны с HMP Peterborough, где аналогичные нарушения фиксировались до марта 2025 года.

Новас взяли под стражу после признания вины, а Уинклесс участвовал в заседании по видеосвязи. Окончательный приговор обоим огласят 5 января 2026 года.

Ранее в американском штате Иллинойс учительницу обвинили в сексуальных отношениях с учеником. По данным следствия, женщина приглашала мальчика к себе домой, где подвергала его насилию. После ареста обвиняемую отпустили до суда с условием не контактировать с пострадавшим и другими несовершеннолетними.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

тюрьмы
заключенные
наркотики
любовники
