Москва проснулась под первым снегом: атмосферные кадры первых следов зимы

Первый снег в Москве выпал лишь 15 ноября — почти на месяц позже обычного. К вечеру он растает, однако к полуночи температура уйдет в минус. Из-за этого на дорогах появится наледь.

Для сравнения: в среднем первый снег в XXI веке выпадал в Москве около 17 октября. За сутки в городе выпало около пятой части ноябрьской нормы осадков. На столичных метеостанциях сегодня зафиксировали от 8 до 11 мм осадков.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что ночью над Москвой прошел холодный фронт: долго шел дождь, и на ВДНХ зафиксировали около 9 мм. Ближе к утру дождь начал переходить в мокрый снег, а к шести часам утра пошел уже чистый снег.

Снег в Москве будет ненадолго — первый слой быстро растает и не удержится до середины недели. Ближе к выходным он снова вернется, а к концу ноября уже будет лежать постоянно. По климатическим нормам высота покрова в этот период обычно достигает 3–8 см, местами — до 13.

Снег лег на всю северную часть Подмосковья. Больше всего его оказалось в Дмитрове и Волоколамске — по 9 см. В Подмосковном — 8 см, в Можайске — 6 см. В Ново-Иерусалиме, Павловском Посаде и Наро-Фоминске выпало по 5 см, а в Клину и Михайловском — по 4 см.

Тишковец также сообщал, что в с 17 ноября в Москве ожидаются снегопады и ледяной дождь. На земле может появиться временный слой снега толщиной от одного до трех сантиметров, но он ненадолго — позже растает. Температура в этот день поднимется максимум до +3 градусов.

