15 ноября 2025 в 13:30

Норвегия заподозрила Украину в коррупции

МИД Норвегии: страна не может гарантировать целевое использование помощи Украине

Норвегия не может гарантировать, что помощь Украине не подверглась коррупции, заявил секретарь МИД Эйвинд Вад Петерссон журналу Forsvarets forum. По его словам, риски связаны с крупными объемами военной и гражданской поддержки на фоне существующих коррупционных проблем.

У нас пока нет никаких признаков того, что норвежские средства использовались не по назначению, но мы не можем гарантировать этого. <...> У страны по-прежнему есть значительные коррупционные проблемы, — заявил Петерссон.

Секретарь норвежского МИД подчеркнул, что риск нецелевого использования средств возрастает, когда страна получает крупные объемы помощи. Он также отметил, что сама Норвегия активно направляет ресурсы на контроль и поддержку организаций, чтобы гарантировать эффективное распределение.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова охарактеризовала коррупционный скандал с участием соратника президента Украины Владимира Зеленского Тимура Миндича как «лопнувший гнойник» на теле Украины. По словам дипломата, речь идет о глобальной мафиозно-криминальной системе, которая десятилетиями обеспечивала перекачку средств западных налогоплательщиков в карманы элит через нелегальные схемы.

