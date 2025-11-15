Норвегия заподозрила Украину в коррупции

Норвегия не может гарантировать, что помощь Украине не подверглась коррупции, заявил секретарь МИД Эйвинд Вад Петерссон журналу Forsvarets forum. По его словам, риски связаны с крупными объемами военной и гражданской поддержки на фоне существующих коррупционных проблем.

У нас пока нет никаких признаков того, что норвежские средства использовались не по назначению, но мы не можем гарантировать этого. <...> У страны по-прежнему есть значительные коррупционные проблемы, — заявил Петерссон.

Секретарь норвежского МИД подчеркнул, что риск нецелевого использования средств возрастает, когда страна получает крупные объемы помощи. Он также отметил, что сама Норвегия активно направляет ресурсы на контроль и поддержку организаций, чтобы гарантировать эффективное распределение.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова охарактеризовала коррупционный скандал с участием соратника президента Украины Владимира Зеленского Тимура Миндича как «лопнувший гнойник» на теле Украины. По словам дипломата, речь идет о глобальной мафиозно-криминальной системе, которая десятилетиями обеспечивала перекачку средств западных налогоплательщиков в карманы элит через нелегальные схемы.