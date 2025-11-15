Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 ноября 2025 в 13:52

«Будет первой европейской страной»: Франции посоветовали вступить в БРИКС

Пьер де Голль посоветовал Франции присоединиться к БРИКС

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Президент Фонда за мир и дружбу между народами Пьер де Голль выразил надежду, что Франция первой в Европе присоединится к объединению БРИКС. По его словам, которые передает ТАСС, эта страна всегда играла «ведущую роль в эволюции мира».

Я надеюсь, что мы также будем первой европейской страной, которая станет членом БРИКС, как и другие европейские страны, как Германия, Италия, — подчеркнул де Голль.

По его мнению, Западу необходимо приветствовать многополярный мир, а не стремиться занять доминирующую позицию в политике и экономике. Также де Голль добавил, что вступление Франции в БРИКС позволит Парижу получить альтернативу опеке НАТО и перестать быть зависимой от британского финансового рынка.

Ранее на II Международном симпозиуме «БРИКС — Европа» де Голль заявил, что диалог с Россией является залогом будущего европейских стран. Он отметил, что у РФ и Запада много общих ценностей, в том числе семья, образование, патриотизм и вера.

До этого директор Института Европы РАН Алексей Громыко сообщил, что страны Запада проводят ретроградную внешнюю политику, основанную на принуждении и санкциях. Он отметил, что это резко контрастирует с подходом государств — членов БРИКС.

