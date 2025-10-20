Внук де Голля назвал Орбана «мостом» между Россией и Западом Пьер де Голль: Орбан будет наводить мосты между США, Россией и Европой

Венгрия играет большую роль в сближении Москвы, Вашингтона и европейских стран, считает внук основателя Пятой Французской республики генерала Шарля де Голля Пьер де Голль. В беседе с ТАСС он особенно отметил усилия премьер-министра Виктора Орбана.

Я искренне поздравляю премьера Орбана с его мужеством и независимостью. Теперь именно он будет наводить мосты между США, Россией и Европой. Мне бы хотелось, чтобы этим мостом была Франция. Но это Венгрия, — сказал он.

Де Голль также выразил радость мирным инициативам на Ближнем Востоке при участии президента США Дональда Трампа. По его словам, мир должен быть достигнут «как можно скорее, без задержек». Франция, пусть и не сразу, присоединится к этому процессу, заключил он.

До этого Пьер де Голль выразил поддержку возможным переговорам между российским лидером Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом. Он отметил, что был бы рад встрече лидеров как во Франции, так и в Венгрии.

Ранее Украина ввела санкции против Пьера де Голля. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Зеленский.