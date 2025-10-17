Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 октября 2025 в 20:06

Внук известного политика выступил за переговоры Путина и Трампа по Франции

Внук де Голля заявил, что хотел бы увидеть встречу Путина и Трампа во Франции

Владимир Путин и Дональд Трамп Владимир Путин и Дональд Трамп Фото: kremlin.ru/Сергей Булкин/ ТАСС

Пьер де Голль, внук бывшего президента Франции Шарля де Голля, в разговоре с РИА Новости выразил поддержку возможным переговорам между российским лидером Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом. Заместитель председателя жюри премии мира имени Льва Толстого отметил, что был бы рад встрече лидеров как во Франции, так и в Венгрии.

Я очень рад за Европу, приветствую то, какую роль сыграл Виктор Орбан, насколько он был храбр. Я бы хотел, чтобы Франция была рядом с ним, и также хотел бы, чтобы конфликт между Россией и Украиной урегулировали во Франции, как другие конфликты в прошлом, — сказал де Голль.

Ранее член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема выразил мнение, что ожидаемая встреча президентов России и США свидетельствует о возможном скором завершении конфликта на Украине. Он убежден, что «шоу для поджигателей войны» скоро закончится.

При этом, как полагает военный обозреватель «Комсомольской правды» полковник в отставке Виктор Баранец, Путин может добраться до Будапешта через Турцию, Средиземноморье и Сербию. При этом самый короткий маршрут — через Белоруссию, Польшу и Словакию, где частично нельзя гарантировать безопасность в небе.

