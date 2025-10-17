Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
17 октября 2025 в 15:42

На Западе спрогнозировали скорое завершение конфликта на Украине

Политик Мема связал встречу Путина и Трампа с завершением конфликта на Украине

Владимир Путин и Дональд Трамп Владимир Путин и Дональд Трамп Фото: kremlin.ru/Сергей Булкин/ ТАСС

Ожидаемая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа свидетельствует о возможном скором завершении конфликта на Украине, написал в соцсети X член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема. Свое заявление политик сделал в ответ на информацию главы Белого дома о предстоящих переговорах с Путиным в Венгрии.

Шоу для поджигателей войны скоро закончится, — написал политик.

Ранее в разговоре с NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что предстоящие переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште вызывают крайнее раздражение у президента Украины Владимира Зеленского. По его мнению, руководство бывшей советской республики активно заинтересовано в срыве этой встречи, особенно учитывая, что именно в венгерской столице в 1994 году был подписан Будапештский меморандум.

Доцент кафедры политического анализа РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев отмечал, что украинская проблематика может стать центральной темой предстоящего диалога Путина и Трампа. Военный политолог также указывал на возможность обсуждения ключевых вопросов двустороннего сотрудничества в рамках этой встречи.

