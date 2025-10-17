Политолог раскрыл, что Путин и Трамп могут обсудить в Будапеште Политолог Перенджиев: основной темой встречи Путина и Трампа может стать Украина

Основной темой предстоящей встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште может стать Украина, заявил NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. По словам военного политолога, в рамках этого диалога стороны также могут затронуть важные аспекты двусторонних отношений.

Я ожидаю от встречи в Будапеште, в первую очередь, прогресс именно в российско-американских отношениях. Что касается Украины, я полагаю, она может быть частным вопросом. Но еще неизвестно, когда будет встреча, а за это время в зоне СВО будут происходить важные события. Возможно, мы закрепим эти результаты политическим путем в ходе встречи с Трампом, — пояснил Перенджиев.

Он выразил мнение, что стороны смогут договориться о таких мерах, как гуманитарные паузы или создание безопасных зон для гражданского населения. По словам политолога, также не исключены договоренности о новых переговорах России и Украины.

Я даже не исключаю, что, во время встречи Путина и Трампа может произойти договоренность о передышке или перемирии. Имеется в виду гуманитарная передышка. Речь будет идти о создании зеленых зон, возможно будет создан коридор для гражданских. Будет договоренность о новых переговорах как между Россией и США, так и между Россией и Украиной, — резюмировал Перенджиев.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что встреча Путина и Трампа в Будапеште может пройти через неделю после переговоров глав внешнеполитических ведомств двух стран. По его словам, подготовка уже ведется.