Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
17 октября 2025 в 12:36

Политолог раскрыл, что Путин и Трамп могут обсудить в Будапеште

Политолог Перенджиев: основной темой встречи Путина и Трампа может стать Украина

Владимир Путин и Дональд Трамп Владимир Путин и Дональд Трамп Фото: Benjamin Applebaum/Dod/Global Look Press

Основной темой предстоящей встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште может стать Украина, заявил NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. По словам военного политолога, в рамках этого диалога стороны также могут затронуть важные аспекты двусторонних отношений.

Я ожидаю от встречи в Будапеште, в первую очередь, прогресс именно в российско-американских отношениях. Что касается Украины, я полагаю, она может быть частным вопросом. Но еще неизвестно, когда будет встреча, а за это время в зоне СВО будут происходить важные события. Возможно, мы закрепим эти результаты политическим путем в ходе встречи с Трампом, — пояснил Перенджиев.

Он выразил мнение, что стороны смогут договориться о таких мерах, как гуманитарные паузы или создание безопасных зон для гражданского населения. По словам политолога, также не исключены договоренности о новых переговорах России и Украины.

Я даже не исключаю, что, во время встречи Путина и Трампа может произойти договоренность о передышке или перемирии. Имеется в виду гуманитарная передышка. Речь будет идти о создании зеленых зон, возможно будет создан коридор для гражданских. Будет договоренность о новых переговорах как между Россией и США, так и между Россией и Украиной, — резюмировал Перенджиев.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что встреча Путина и Трампа в Будапеште может пройти через неделю после переговоров глав внешнеполитических ведомств двух стран. По его словам, подготовка уже ведется.

Владимир Путин
Дональд Трамп
Украина
переговоры
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Две делегации из Ближнего Востока посетили Владимирскую область
Россия раскрыла меры защиты депортированных из Латвии граждан
Минобороны сообщило о новых успехах армии после освобождения Приволья
«Население не жалко»: стало известно, на какие провокации способны ВСУ
В России жестко высказались о действиях Латвии против русскоязычных граждан
«Благоприятные результаты»: Су-30 проявили себя на учениях Индии и Британии
Взрывы в Крыму, гибель москвича, смерть военкора: ВСУ атакуют РФ 17 октября
Родителям раскрыли важность школьных каникул
Госпитализация, «роман» с Гордоном, суды с Аршавиным: как живет Барановская
Допрос убившего бойца СВО из ревности россиянина попал на видео
Булыкин заявил, что травма Акинфеева не станет проблемой для ЦСКА
У артиллеристов ВСУ заметили американскую гаубицу времен Второй мировой
Уфолог провел параллель между пропажей Усольцевых и Норфолкским полком
В Еврокомиссии рассказали, есть ли препятствия для поездки Путина в Венгрию
Российская туристка найдена мертвой в турецком отеле
Песков подтвердил открытость России к мирному урегулированию на Украине
Готовим вафельки из тыквы! Идеальный осенний рецепт за 15 минут
Мать рассказал о страданиях сына после отравления набором «Юный химик»
Раскрыто, почему встреча Путина и Трампа станет костью в горле Зеленского
Европу уличили в связанных с Украиной милитаристских амбициях
Дальше
Самое популярное
Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять
Семья и жизнь

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять

Ленивый завтрак — беру яблоки и горстку муки! Вкуснейшие яблочные калачи по-белорусски
Общество

Ленивый завтрак — беру яблоки и горстку муки! Вкуснейшие яблочные калачи по-белорусски

«Огромная толпа»: делегацию Зеленского подняли на смех после прибытия в США
США

«Огромная толпа»: делегацию Зеленского подняли на смех после прибытия в США

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.