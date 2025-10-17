Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 октября 2025 в 13:30

Раскрыто, почему встреча Путина и Трампа станет костью в горле Зеленского

Военэксперт Дандыкин: Зеленский горько сожалеет о Будапештском меморандуме

Владимир Путин и Дональд Трамп Владимир Путин и Дональд Трамп Фото: kremlin.ru/ Сергей Булкин/ ТАСС

Предстоящая встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в столице Венгрии вызывает «зубной скрежет» у президента Украины Владимира Зеленского, поскольку там в 1994 году был подписан Будапештский меморандум, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, украинские власти крайне заинтересованы в том, чтобы сорвать предстоящие переговоры.

У украинских властей сейчас все стремления — это сорвать позитивные настроения по поводу встречи Путина и Трампа в Будапеште. Тем более этот город у Зеленского вызывает зубной скрежет в связи с тем, что там был подписан Будапештский меморандум. Украина лишилась ядерного оружия, о чем они глубоко сожалеют сейчас. Надо быть настороже, особенно спецслужбам и нашим ребятам, которые сейчас находятся на позициях, — пояснил Дандыкин.

Ранее доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев заявил, что основной темой предстоящей встречи Путина и Трампа в Будапеште может стать Украина. По словам военного политолога, в рамках этого диалога стороны также могут затронуть важные аспекты двусторонних отношений.

Будапешт
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Владимир Путин
