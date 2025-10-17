Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 октября 2025 в 16:59

Военный назвал три возможных маршрута для Путина в Будапешт

Полковник Баранец: Путин может добраться в Будапешт через Турцию и Сербию

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин может добраться до Будапешта, чтобы встретиться с американским коллегой Дональдом Трампом, через Турцию, Средиземноморье и Сербию, заявил военный обозреватель «Комсомольской правды» полковник в отставке Виктор Баранец. При этом самый короткий маршрут — через Белоруссию, Польшу и Словакию, где частично нельзя гарантировать безопасность в небе, добавил он.

Самый экономный и короткий: Россия-Белоруссия- Польша-Словакия-Венгрия, — сказал Баранец.

Ранее политолог Юрий Светов заявил, что вопрос обеспечения визита Путина в Будапешт будет решаться при посредничестве США, которые попросят открыть воздушное пространство для российского лидера. По его словам, у главы Белого дома Дональда Трампа с его венгерским премьер-министром Виктором Орбаном теплые отношения.

Ранее Орбан рассказал, что встреча Путина и Трампа в Будапеште может пройти через неделю после переговоров глав внешнеполитических ведомств двух стран. По его словам, подготовка уже ведется.

Будапешт
переговоры
Владимир Путин
Дональд Трамп
