Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
17 октября 2025 в 12:21

Политолог объяснил, как Путин попадет в окруженную странами ЕС Венгрию

Политолог Светов: США потребуют от ЕС открыть воздушное пространство для Путина

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Вопрос обеспечения визита президента России Владимира Путина в Будапешт, окруженный странами ЕС и НАТО, будет решаться при посредничестве США, которые попросят открыть воздушное пространство для российского лидера, выразил мнение в беседе с NEWS.ru политолог Юрий Светов. По его словам, у главы Белого дома Дональда Трампа с его венгерским премьер-министром Виктором Орбаном теплые отношения.

Я думаю, проблемы [с визитом Путина в Будапешт] будут решать американцы. Венгрия окружена со всех сторон либо странами НАТО, либо ЕС, либо Украиной. Сегодня Орбан будет звонить Путину, и тоже, наверное, будут договариваться об этом . На встрече в Шарм-эль-Шейхе Трамп особо выделил венгерского премьера. Он говорил: «Это мой друг, не все его любят и ценят, а я даже называю его Виктор». То есть у них свои отношения. Скорее всего, США будут договариваться со всеми странами ЕС, — пояснил Светов.

Он отметил, что Евросоюз может создать серьезные препятствия для организации встречи Путина и Трампа. По мнению политолога, мотивацией для таких действий со стороны европейских стран является нежелание оставаться в стороне от ключевых переговоров, на которые их не пригласили.

Ранее Орбан заявил, что встреча Путина и Трампа в Будапеште может пройти через неделю после переговоров глав внешнеполитических ведомств двух стран. По его словам, подготовка уже ведется.

Евросоюз
Дональд Трамп
Владимир Путин
Виктор Орбан
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
У артиллеристов ВСУ заметили американскую гаубицу времен Второй мировой
Уфолог провел параллель между пропажей Усольцевых и Норфолкским полком
В Еврокомиссии рассказали, есть ли препятствия для поездки Путина в Венгрию
Российская туристка найдена мертвой в турецком отеле
Песков подтвердил открытость России к мирному урегулированию на Украине
Готовим вафельки из тыквы! Идеальный осенний рецепт за 15 минут
Мать рассказал о страданиях сына после отравления набором «Юный химик»
Раскрыто, почему встреча Путина и Трампа станет костью в горле Зеленского
Европу уличили в связанных с Украиной милитаристских амбициях
«Предельно ясно»: Песков о теме Tomahawk в диалоге Путина и Трампа
Песков раскрыл, зачем Путин на самом деле звонил Трампу
В Кремле объяснили, почему не разглашают детали разговора Путина и Трампа
Кремль выразил соболезнования в связи с кончиной военкора Зува
Политолог рассказал о главных итогах беседы Путина и Трампа
Песков высказался по поводу маршрута полета Путина на встречу с Трампом
Политолог раскрыл, за передачу каких секретных данных Болтона будут судить
Магнитные бури сегодня, 17 октября: что завтра, мигрени, головокружение
«Воля президентов есть»: в Кремле назвали сроки встречи Путина и Трампа
Погиб военкор Иван Зуев: что с ним случилось, подробности, ответ России
В Госдуме вспомнили Гегеля при оценке возможного наступления ВСУ
Дальше
Самое популярное
Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять
Семья и жизнь

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять

Ленивый завтрак — беру яблоки и горстку муки! Вкуснейшие яблочные калачи по-белорусски
Общество

Ленивый завтрак — беру яблоки и горстку муки! Вкуснейшие яблочные калачи по-белорусски

«Огромная толпа»: делегацию Зеленского подняли на смех после прибытия в США
США

«Огромная толпа»: делегацию Зеленского подняли на смех после прибытия в США

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.