Политолог объяснил, как Путин попадет в окруженную странами ЕС Венгрию

Вопрос обеспечения визита президента России Владимира Путина в Будапешт, окруженный странами ЕС и НАТО, будет решаться при посредничестве США, которые попросят открыть воздушное пространство для российского лидера, выразил мнение в беседе с NEWS.ru политолог Юрий Светов. По его словам, у главы Белого дома Дональда Трампа с его венгерским премьер-министром Виктором Орбаном теплые отношения.

Я думаю, проблемы [с визитом Путина в Будапешт] будут решать американцы. Венгрия окружена со всех сторон либо странами НАТО, либо ЕС, либо Украиной. Сегодня Орбан будет звонить Путину, и тоже, наверное, будут договариваться об этом . На встрече в Шарм-эль-Шейхе Трамп особо выделил венгерского премьера. Он говорил: «Это мой друг, не все его любят и ценят, а я даже называю его Виктор». То есть у них свои отношения. Скорее всего, США будут договариваться со всеми странами ЕС, — пояснил Светов.

Он отметил, что Евросоюз может создать серьезные препятствия для организации встречи Путина и Трампа. По мнению политолога, мотивацией для таких действий со стороны европейских стран является нежелание оставаться в стороне от ключевых переговоров, на которые их не пригласили.

Ранее Орбан заявил, что встреча Путина и Трампа в Будапеште может пройти через неделю после переговоров глав внешнеполитических ведомств двух стран. По его словам, подготовка уже ведется.