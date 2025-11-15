Внук де Голля связал будущее Европы с Россией

Диалог с Россией является залогом будущего европейских стран, заявил на II Международном симпозиуме «БРИКС — Европа» внук президента Франции генерала Шарля де Голля Пьер де Голль. По его словам, которые передает ТАСС, у России и Европы много общих ценностей — семья, образование, патриотизм, вера.

Необходимо попробовать выстроить диалог между Европой и Россией. От этого зависит будущее и судьба наших детей. Я надеюсь, что Франция и любая западная страна будут, опираясь на историю, вести свои народы к благополучию. Это будущее Франции и Европы, это реальность нового мирового порядка, — сказал он.

До этого Пьер де Голль выразил поддержку возможным переговорам между российским лидером Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом. Он уточнил, что был бы рад встрече лидеров как во Франции, так и в Венгрии.

Ранее Пьер де Голль сообщил, что рассматривает Москву в качестве нового места жительства. На полях XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур он отметил, что в России превосходный уровень образования.