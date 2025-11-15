Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
15 ноября 2025 в 13:50

Внук де Голля связал будущее Европы с Россией

Пьер де Голль: Россию и Европу объединяют общие ценности

Пьер де Голль Пьер де Голль Фото: Нина Зотина/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Диалог с Россией является залогом будущего европейских стран, заявил на II Международном симпозиуме «БРИКС — Европа» внук президента Франции генерала Шарля де Голля Пьер де Голль. По его словам, которые передает ТАСС, у России и Европы много общих ценностей — семья, образование, патриотизм, вера.

Необходимо попробовать выстроить диалог между Европой и Россией. От этого зависит будущее и судьба наших детей. Я надеюсь, что Франция и любая западная страна будут, опираясь на историю, вести свои народы к благополучию. Это будущее Франции и Европы, это реальность нового мирового порядка, — сказал он.

До этого Пьер де Голль выразил поддержку возможным переговорам между российским лидером Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом. Он уточнил, что был бы рад встрече лидеров как во Франции, так и в Венгрии.

Ранее Пьер де Голль сообщил, что рассматривает Москву в качестве нового места жительства. На полях XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур он отметил, что в России превосходный уровень образования.

Европа
Россия
Пьер де Голль
ценности
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В ДНР при атаке дронов ВСУ погиб священник с женой
Конфискованная взрывчатка сдетонировала в полицейском участке Кашмира
«Так все и было»: Захарова высмеяла фантазии молдавского депутата о Пушкине
Озвучено количество пострадавших в страшном ДТП в Пермском крае
Звезда «Дома-2» раскрыл причины развода с женой
Гуфа оштрафовали на девять тысяч рублей за забывчивость
Военкора WarGonzo задержали в аэропорту Еревана
В США допустили, что Зеленский не вернется из Греции
Погода в Москве в воскресенье, 16 ноября: ждать ли заморозков и много снега
«Мерзкий человек»: Трамп назвал виновного в росте преступности в Лондоне
Торгового гиганта из Китая обвинили в сотрудничестве с НОАК против США
Немецкие депутаты прибыли в Сочи на фоне угроз исключения из партии
В России арестовали регионального министра сельского хозяйства
Что означает шипованная резина? Разбираемся в тонкостях автовождения
Аналитик указал на бескомпромиссный сигнал Зеленскому от США
Магазины одежды и обуви исчезают с улиц российских городов
В Забайкалье корова заставила автобус перевернуться
Минобороны объявило об успехах армии России в Димитрове
«Будет первой европейской страной»: Франции посоветовали вступить в БРИКС
Экспорт удобрений из России в Евросоюз установил новый рекорд
Дальше
Самое популярное
Салат «Гирлянда» вместо скучных оливье и шубы. Идеальный вариант на праздничный стол: 4 ингредиента и сыр
Общество

Салат «Гирлянда» вместо скучных оливье и шубы. Идеальный вариант на праздничный стол: 4 ингредиента и сыр

Для этого салата варю только один ингредиент. «Фейерверк» — вкусный и эффектный салат привлечет в дом деньги и удачу
Общество

Для этого салата варю только один ингредиент. «Фейерверк» — вкусный и эффектный салат привлечет в дом деньги и удачу

Салат «Красное & белое» на Новый год — всего 4 ингредиента: идеально под вино и шампанское — он станет любимчиком
Общество

Салат «Красное & белое» на Новый год — всего 4 ингредиента: идеально под вино и шампанское — он станет любимчиком

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.