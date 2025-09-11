Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
11 сентября 2025 в 13:50

Потомок де Голля назвал российский город, куда он хочет переехать

Внук де Голля заявил, что рассматривает Москву как новое место жительства

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Французский общественный деятель Пьер де Голль, внук основателя Пятой французской республики генерала Шарля де Голля, сообщил, что рассматривает Москву в качестве нового места жительства, пишет ТАСС. На полях XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур он заявил, что в России превосходный уровень образования.

Как место проживания мы рассматриваем Москву, потому что это столица, центр страны, там есть больше возможностей развития, деятельности по созданию единства, — сказал Пьер де Голль.

Ранее Пьер де Голль заявил о желании получить гражданство Российской Федерации. Он надеется на положительное решение президента России Владимира Путина по этому вопросу.

Де Голль, занимающий должность заместителя председателя жюри Международной премии мира имени Льва Толстого, во время посещения избирательного участка в московской школе № 1236 высказал мнение о невозможности мира в Европе без единения с Россией. Он отметил, что будущее воссоединение Франции и РФ станет историческим событием.

Пьер де Голль
Франция
Москва
переезд
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бикович объяснил интерес Запада к российскому кино
«Ботинки будешь вылизывать»: толпа подростков избила 12-летнюю девочку
В Москве задержали мужчину при передаче наркотиков в больницу
«Не помогут»: Зеленский остро высказался об американских Patriot
В Лондоне закрасили новую работу Бэнкси
Доллар резко дорожает до 90: что будет с рублем, куда вложить деньги
Появились кадры первых минут после покушения на Чарли Кирка
«Бюрократическая формальность»: в Германии высказались о назначении Бербок
«Прямое варварство»: в МИД обратили внимание на важную проблему Европы
Президент Финляндии раскрыл, чем он пожертвовал ради встреч с Зеленским
«Знак дружбы»: Трамп подписал письмо для Лукашенко необычным способом
Садовод рассказала, что можно посадить в октябре, чтобы выросло весной
Россиянка отправила мошенникам полмиллиона рублей в банках с вареньем
Названы страны, которые Запад хочет первыми вовлечь в конфликт с Россией
Китайские ученые испытали инъекцию от старости
Случайные прохожие вытащили из огня мужчину и девушку-инвалида
Представители одной страны могут заменить мигрантов из СНГ в России
Первый в России цифровой артист попал на видео с песней «Дай лапу, дай»
Названа причина смерти младенца в Юкках
«Это не мое»: Познер озвучил главную претензию к интервью Пугачевой
Дальше
Самое популярное
В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской
США

В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы
США

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы

Оскверненные могилы участников СВО в российском регионе попали на видео
Регионы

Оскверненные могилы участников СВО в российском регионе попали на видео

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.