Потомок де Голля назвал российский город, куда он хочет переехать Внук де Голля заявил, что рассматривает Москву как новое место жительства

Французский общественный деятель Пьер де Голль, внук основателя Пятой французской республики генерала Шарля де Голля, сообщил, что рассматривает Москву в качестве нового места жительства, пишет ТАСС. На полях XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур он заявил, что в России превосходный уровень образования.

Как место проживания мы рассматриваем Москву, потому что это столица, центр страны, там есть больше возможностей развития, деятельности по созданию единства, — сказал Пьер де Голль.

Ранее Пьер де Голль заявил о желании получить гражданство Российской Федерации. Он надеется на положительное решение президента России Владимира Путина по этому вопросу.

Де Голль, занимающий должность заместителя председателя жюри Международной премии мира имени Льва Толстого, во время посещения избирательного участка в московской школе № 1236 высказал мнение о невозможности мира в Европе без единения с Россией. Он отметил, что будущее воссоединение Франции и РФ станет историческим событием.