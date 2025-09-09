Внук бывшего президента Франции Шарля де Голля Пьер де Голль, который также является заместителем председателя жюри Международной премии мира имени Льва Толстого, заявил о желании стать гражданином Российской Федерации. Он сказал ТАСС, что в данном вопросе надеется на решение президента РФ Владимира Путина.

Получение этого гражданства является для нас своего рода необходимостью, потому что таким образом мы сможем передать им [детям] важные для нас ценности и также дать им хорошее образование. Мы хотим спасти детей от декаданса, от падения ценностей, происходящего в западном мире. Я считаю, что это могло бы стать сильным символом и позволит нам дальше строить наши отношения, — сказал Пьер де Голль.

Ранее Пьер де Голль во время посещения избирательного участка в московской школе № 1236 заявил, что мир в Европе невозможен без единения с Россией. Он отметил, что будущее воссоединение Франции и РФ станет историческим событием. Политик подчеркнул, что находится в России в качестве друга страны. Де Голль также высказал мнение, что ни во Франции, ни в западном мире в целом не существует такого уровня легитимности и прозрачной организации выборов, как в Российской Федерации.