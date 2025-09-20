«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
20 сентября 2025 в 23:10

Зеленский ввел санкции против внука экс-президента Франции

Зеленский ввел санкции против Пьера де Голля

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Aaron Schwartz/Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Украина ввела санкции против общественного деятеля Пьера де Голля, внука бывшего президента Франции, генерала Шарля де Голля. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Зеленский, документ появился на его официальном сайте.

В санкционный список также попал первый заместитель министра внутренних дел России Андрей Кикоть. Кроме того, в перечень внесли главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину.

Ранее Пьер де Голль сообщил, что рассматривает Москву в качестве нового места жительства. На полях XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур он заявил, что в России превосходный уровень образования.

Также Пьер де Голль заявил о желании получить гражданство Российской Федерации. Он надеется на положительное решение президента России Владимира Путина по этому вопросу.

Де Голль, занимающий должность заместителя председателя жюри Международной премии мира имени Льва Толстого, во время посещения избирательного участка в московской школе № 1236 высказал мнение о невозможности мира в Европе без единения с Россией. Он отметил, что будущее воссоединение Франции и РФ станет историческим событием.

Владимир Зеленский
Пьер де Голль
санкции
указы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Получал оргазм от убийств: бродяга с тростью душил женщин по всей стране
В Дербенте из-за возгорания в девятиэтажке эвакуировали 200 человек
Памятник советской эпохе может появиться в Череповце
Участник «Интервидения» от ОАЭ спел «Калинку»
Посол Мирошник ответил стихами на призыв Ющенко «идти на Москву»
Назван победитель «Интервидения-2025»
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 21 сентября 2025 года
Стивен Кинг: 78 лет, пугающих мир
Стало известно, где пройдет следующее «Интервидение»
Топ-10 мифов об интимной близости: сексолог о том, что вы боялись спросить
Участник «Интервидения» из КНР раскрыл, с кем из артистов из РФ хочет спеть
Медведева призвала МОК и ISU включить здравый смысл
Участница «Интервидения» от Белоруссии представила песню о своих страхах
Певица из США выбыла, SHAMAN без оценки: фото с «Интервидения-2025»
Зеленский ввел санкции против внука экс-президента Франции
Артиллерист ВС РФ сравнил ВСУ с загнанными зверями
Лавров прокомментировал отказ певицы из США от участия в «Интервидении»
Вдову генерала Кириллова избрали депутатом областной думы
SHAMAN добровольно отказался от победы в «Интервидении»
Овечкин пропустит вторую тренировку «Вашингтона» подряд из-за травмы
Дальше
Самое популярное
Сдача Покровска и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 19 сентября
Россия

Сдача Покровска и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 19 сентября

Рецепт чечевичной похлебки с картофелем и сельдереем: просто и сытно
Семья и жизнь

Рецепт чечевичной похлебки с картофелем и сельдереем: просто и сытно

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 19 сентября: где сбои в РФ
Интернет и СМИ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 19 сентября: где сбои в РФ

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.