Украина ввела санкции против общественного деятеля Пьера де Голля, внука бывшего президента Франции, генерала Шарля де Голля. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Зеленский, документ появился на его официальном сайте.

В санкционный список также попал первый заместитель министра внутренних дел России Андрей Кикоть. Кроме того, в перечень внесли главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину.

Ранее Пьер де Голль сообщил, что рассматривает Москву в качестве нового места жительства. На полях XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур он заявил, что в России превосходный уровень образования.

Также Пьер де Голль заявил о желании получить гражданство Российской Федерации. Он надеется на положительное решение президента России Владимира Путина по этому вопросу.

Де Голль, занимающий должность заместителя председателя жюри Международной премии мира имени Льва Толстого, во время посещения избирательного участка в московской школе № 1236 высказал мнение о невозможности мира в Европе без единения с Россией. Он отметил, что будущее воссоединение Франции и РФ станет историческим событием.