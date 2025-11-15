Страны Запада проводят ретроградную внешнюю политику, основанную на принуждении и санкциях, что контрастирует с подходом государств БРИКС, заявил директор Института Европы РАН Алексей Громыко на симпозиуме «БРИКС — Европа» в Сириусе. По его словам, западные подходы демонстрируют движение в ином направлении по сравнению с реальной многосторонностью, демократизацией международных отношений и суверенным равенством, предлагаемыми БРИКС, передает ТАСС.

Во внешнеполитических подходах Запада и БРИКС налицо движение в разных направлениях. Ретроградской является внешняя политика Запада. Почему? Потому что она делает ставку на принуждение, на санкционные режимы, — сказал Громыко.

Ранее первый заместитель председателя Совета Федерации Владимир Якушев заявил, что санкционная политика Евросоюза уже оказала отрицательное влияние на благосостояние граждан европейских государств. Выступая на симпозиуме «БРИКС — Европа» в Сириусе, политик указал, что отказ от российских энергетических ресурсов нанес серьезный удар по промышленному потенциалу Европы.

Кроме того, политолог-американист Павел Дубравский заявил о возможном продолжении введения Соединенными Штатами ограничительных мер в отношении России. Специалист отметил, что американская сторона в настоящее время придерживается сдержанной позиции, чтобы не допустить дальнейшего ухудшения двусторонних отношений.