Обезумевший мужчина избил пенсионерку, вылез в окно и разбился об асфальт В Подмосковье незнакомец избил пенсионерку, вылез в окно и разбился об асфальт

В подмосковном Звенигороде мужчина забрался в чужую квартиру, где избил пенсионерку, сообщила пресс-служба СУ СК России по региону. Когда прибыла полиция, он вылез на подоконник, не удержался и сорвался. Агрессор разбился об асфальт на глазах у очевидцев. Следователи возбудили уголовное дело.

В городе Звенигороде неизвестный мужчина проник в квартиру дома, где напал на ранее незнакомую ему женщину, вел себя неадекватно, — сказано в сообщении.

В одной из квартир жилого комплекса пенсионерка забыла закрыть дверь, и к ней зашел неизвестный мужчина. Он набросился на хозяйку и жестоко избил ее — у нее проломлена голова и сломан нос.

Когда приехали полицейские и спасатели, нападавший вылез в окно и сел на подоконник. С ним пытались поговорить, но он никак не реагировал. В какой-то момент один из сотрудников успел схватить его за руку, однако агрессор сорвался. Он мгновенно скончался.

