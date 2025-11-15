Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 ноября 2025 в 13:27

Обезумевший мужчина избил пенсионерку, вылез в окно и разбился об асфальт

В Подмосковье незнакомец избил пенсионерку, вылез в окно и разбился об асфальт

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В подмосковном Звенигороде мужчина забрался в чужую квартиру, где избил пенсионерку, сообщила пресс-служба СУ СК России по региону. Когда прибыла полиция, он вылез на подоконник, не удержался и сорвался. Агрессор разбился об асфальт на глазах у очевидцев. Следователи возбудили уголовное дело.

В городе Звенигороде неизвестный мужчина проник в квартиру дома, где напал на ранее незнакомую ему женщину, вел себя неадекватно, — сказано в сообщении.

В одной из квартир жилого комплекса пенсионерка забыла закрыть дверь, и к ней зашел неизвестный мужчина. Он набросился на хозяйку и жестоко избил ее — у нее проломлена голова и сломан нос.

Когда приехали полицейские и спасатели, нападавший вылез в окно и сел на подоконник. С ним пытались поговорить, но он никак не реагировал. В какой-то момент один из сотрудников успел схватить его за руку, однако агрессор сорвался. Он мгновенно скончался.

Ранее в Ростовской области неизвестные напали на 74-летнего мужчину и жестоко избили палкой. От полученных травм пенсионер скончался до приезда врачей. По словам свидетелей, у пострадавшего была проломлена черепная кость.

