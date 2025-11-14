Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
14 ноября 2025 в 21:02

Москвичей предупредили о мокром снеге

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В Москве в ночь на 15 ноября пройдет мокрый снег, сообщает столичный главк МЧС в своем Telegram-канале. Отмечается, что непогода сохранится до 10:00.

В период с 23 часов 14 ноября до 10 часов 15 ноября в Москве ожидаются осадки, местами сильные (дождь, мокрый снег). Местами налипание мокрого снега, гололедица, — говорится в сообщении.

Городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за ухудшения погодных условий. В связи с ожидаемыми метеорологическими явлениями МЧС рекомендовало парковаться в безопасных местах, а на улице обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Также жителям столицы не рекомендовали оставлять детей без присмотра.

Ранее специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что в Москве ожидаются снегопады и ледяные дожди. По его словам, возможно кратковременное образование снежного покрова толщиной 1–3 см, который затем быстро растает. Кроме того, специалист уточнил, что в понедельник, 17 ноября, температура воздуха не превысит +3 °C.

Россия
Москва
снег
погода
