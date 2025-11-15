Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 ноября 2025 в 13:34

Россиянам рассказали, кому полагаются выплаты за советские вклады

Юрист Телегин заявил, что россияне имеют право на компенсацию советских вкладов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Российские граждане могут получить денежную компенсацию по вкладам, открытым в Сберегательном банке до 20 июня 1991 года, заявил юрист Юрий Телегин в беседе с агентством «Прайм». Такая же процедура касается договоров с государственными страховыми компаниями, действовавших до 1 января 1992 года.

Государство возмещает вклады в Сберегательный банк Российской Федерации и все его прежние подразделения, сделанные до 20 июня 1991 года, а также вклады в государственные страховые организации до 1 января 1992 года, — сказано в сообщении.

Размер выплаты напрямую зависит от года рождения владельца вклада. Лица, родившиеся до 1945 года включительно, имеют право на сумму, в три раза превышающую остаток их счета. Для тех, кто родился в период с 1946 по 1991 год, предусмотрена компенсация в двукратном размере от суммы вклада. При этом действуют и строгие ограничения. Право на выплату теряют те, кто оформил банковский вклад после 20 июня 1991 года или заключил договор со страховой организацией позже 1 января 1992 года.

Ранее аналитик Гаяне Замалеева говорила, что российские вкладчики все активнее выбирают краткосрочные депозиты, тогда как предложения на длительный срок остаются маловостребованными. Более 70% общего спроса сейчас приходится на вклады сроком до шести месяцев.

