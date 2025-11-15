«Мерзкий человек»: Трамп назвал виновного в росте преступности в Лондоне Трамп назвал мэра Лондона Хана виновным в высоком уровне преступности в городе

Уровень преступности в Лондоне достиг критических показателей из-за бездействия мэра Садика Хана, заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу GB News. Американский лидер утверждает, что современный Лондон кардинально отличается от города, который любила его мать, отметив распространенность нападений с ножом и существование районов, куда полиция боится заходить.

Он (Садик Хан. — NEWS.ru) мерзкий человек, который потворствует преступности. В Лондоне, как и в Париже, есть районы, к которым полиция даже не хочет приближаться, — говорится в заявлении.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что нападение на пассажиров поезда в Хантингдон представляет собой очередное трагическое следствие провальной миграционной политики британских властей. По его оценке, леволиберальная повестка, отсутствие контроля за миграционными процессами и мягкость в отношении правонарушителей ведут Великобританию и Европейский союз к «цивилизационному самоубийству».

Кроме того, полиция Лондона задержала осужденного эфиопского мигранта Хадуша Кебату, незаконно находящегося в стране, которого ранее ошибочно освободили из тюремного учреждения при подготовке к высылке. До этого судебные органы приговорили его к одному году тюремного заключения за совершение домогательств в отношении 14-летней девушки и взрослой женщины.