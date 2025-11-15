Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
15 ноября 2025 в 14:19

«Мерзкий человек»: Трамп назвал виновного в росте преступности в Лондоне

Трамп назвал мэра Лондона Хана виновным в высоком уровне преступности в городе

Садик Хан Садик Хан Фото: Martyn Wheatley/i-Images/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Уровень преступности в Лондоне достиг критических показателей из-за бездействия мэра Садика Хана, заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу GB News. Американский лидер утверждает, что современный Лондон кардинально отличается от города, который любила его мать, отметив распространенность нападений с ножом и существование районов, куда полиция боится заходить.

Он (Садик Хан. — NEWS.ru) мерзкий человек, который потворствует преступности. В Лондоне, как и в Париже, есть районы, к которым полиция даже не хочет приближаться, — говорится в заявлении.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что нападение на пассажиров поезда в Хантингдон представляет собой очередное трагическое следствие провальной миграционной политики британских властей. По его оценке, леволиберальная повестка, отсутствие контроля за миграционными процессами и мягкость в отношении правонарушителей ведут Великобританию и Европейский союз к «цивилизационному самоубийству».

Кроме того, полиция Лондона задержала осужденного эфиопского мигранта Хадуша Кебату, незаконно находящегося в стране, которого ранее ошибочно освободили из тюремного учреждения при подготовке к высылке. До этого судебные органы приговорили его к одному году тюремного заключения за совершение домогательств в отношении 14-летней девушки и взрослой женщины.

Дональд Трамп
Великобритания
Лондон
преступность
Садик Хан
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
День самбо: гордость российского боевого искусства
Политолог ответил, продолжит ли Польша принимать украинских беженцев
Выпечка для ленивых: пирог с капустой, который всегда получается
В ДНР при атаке дронов ВСУ погиб священник с женой
Конфискованная взрывчатка сдетонировала в полицейском участке Кашмира
«Так все и было»: Захарова высмеяла фантазии молдавского депутата о Пушкине
Озвучено количество пострадавших в страшном ДТП в Пермском крае
Звезда «Дома-2» раскрыл причины развода с женой
Гуфа оштрафовали на девять тысяч рублей за забывчивость
Военкора WarGonzo задержали в аэропорту Еревана
В США допустили, что Зеленский не вернется из Греции
Погода в Москве в воскресенье, 16 ноября: ждать ли заморозков и много снега
«Мерзкий человек»: Трамп назвал виновного в росте преступности в Лондоне
Торгового гиганта из Китая обвинили в сотрудничестве с НОАК против США
Немецкие депутаты прибыли в Сочи на фоне угроз исключения из партии
В России арестовали регионального министра сельского хозяйства
Что означает шипованная резина? Разбираемся в тонкостях автовождения
Аналитик указал на бескомпромиссный сигнал Зеленскому от США
Магазины одежды и обуви исчезают с улиц российских городов
В Забайкалье корова заставила автобус перевернуться
Дальше
Самое популярное
Салат «Гирлянда» вместо скучных оливье и шубы. Идеальный вариант на праздничный стол: 4 ингредиента и сыр
Общество

Салат «Гирлянда» вместо скучных оливье и шубы. Идеальный вариант на праздничный стол: 4 ингредиента и сыр

Для этого салата варю только один ингредиент. «Фейерверк» — вкусный и эффектный салат привлечет в дом деньги и удачу
Общество

Для этого салата варю только один ингредиент. «Фейерверк» — вкусный и эффектный салат привлечет в дом деньги и удачу

Салат «Красное & белое» на Новый год — всего 4 ингредиента: идеально под вино и шампанское — он станет любимчиком
Общество

Салат «Красное & белое» на Новый год — всего 4 ингредиента: идеально под вино и шампанское — он станет любимчиком

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.