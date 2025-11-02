Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 ноября 2025 в 11:29

«Трагический пример»: Дмитриев объяснил причину кровавой резни в Англии

Дмитриев назвал резню в Англии примером провальной иммиграционной политики

Кирилл Дмитриев Кирилл Дмитриев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Нападение на пассажиров поезда, направлявшегося в Хантингдон на востоке Англии, является еще одним трагическим примером провальной иммиграционной политики Лондона, заявил в соцсети X глава РФПИ Кирилл Дмитриев. По его словам, леволиберальная повестка, неконтролируемая миграция и снисходительность к преступникам ведут Великобританию и весь Евросоюз к «цивилизационному самоубийству».

Ужасное нападение близ Хантингдона — это еще один трагический пример провальной иммиграционной политики и нежелания признать ошибки и предотвратить будущие опасности, — подчеркнул Дмитриев.

Ранее сообщалось, что в Германии из-за большого числа мигрантов появились «запретные зоны» для женщин. Во многих общественных местах немки не чувствуют себя в безопасности. Они рассказывают о «проблемных встречах» с мужчинами в целом, но также говорят о случаях домогательства и нападений, особенно со стороны мигрантов.

До этого в Лондоне полиция нашла и арестовала осужденного эфиопского мигранта-нелегала Хадуша Кебату, которого ошибочно выпустили из тюрьмы при подготовке к депортации. Месяц назад суд вынес ему приговор в виде одного года лишения свободы за домогательства к 14-летней девочке и женщине.

Великобритания
нападения
Кирилл Дмитриев
мигранты
