28 октября 2025 в 15:13

В Германии появились «запретные зоны» для женщин

Минздрав ФРГ: в Германии из-за мигрантов появились запретные зоны для женщин

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Запретные зоны» для женщин появились в Германии из-за большого числа мигрантов, заявила в интервью изданию Table Briefings министр здравоохранения ФРГ Нина Варкен. По ее словам, во многих общественных местах немки не чувствуют себя в безопасности.

Да, «запретные зоны» есть. Многие женщины рассказывают мне, что они избегают поездок на поезде. <…> Количество насильственных преступлений возросло, при этом большая часть подозреваемых — иностранцы, — подчеркнула глава ведомства.

Она отметила, что молодые немки рассказывают о «проблемных встречах» с мужчинами в целом, но также сообщают о случаях домогательства и нападений, особенно со стороны мигрантов. Варкен поддержала высказывание канцлера ФРГ Фридриха Мерца о связи «проблемного городского пейзажа» с миграцией.

Ранее бывший канцлер Германии Ангела Меркель «отчитала» Мерца за его противоречивые слова о проблеме миграции. По ее словам, не стоит называть кризис 2015–2016 годов притоком мигрантов. В подобных ситуациях во множестве людей нужно всегда видеть отдельные личности, считает Меркель.

Германия
женщины
мигранты
преступления
