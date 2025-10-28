Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 октября 2025 в 10:38

Меркель публично «отчитала» Мерца за резкие высказывания о миграции

Bild: Меркель призвала Мерца быть сдержанным в заявлениях о проблеме миграции

Ангела Меркель Ангела Меркель Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель «отчитала» действующего главу правительства Фридриха Мерца за его противоречивые слова о проблеме миграции. По ее словам, которые передает Bild, не стоит называть кризис 2015–2016 годов притоком мигрантов.

В подобных ситуациях во множестве людей нужно всегда видеть отдельные личности, отметила Меркель. Особенно это касается политиков, которые должны в этом вопросе быть «добросовестными и умеренными в тональности высказываний», уточнила она. По мнению экс-канцлера, для демократических партий важна сдержанность.

Подавляющее большинство людей безошибочно понимают, действует ли политик из какого-то расчета <…> или же он реально заинтересован в том, чтобы решать проблемы, — резюмировала Меркель.

Ранее стало известно, что Меркель не получила приглашения на прием по случаю 70-летия Мерца. Торжество пройдет 11 ноября в бундестаге, участие в нем примут около 300 гостей, включая депутатов и глав регионов от Христианско-демократического и Христианско-социального союзов.

