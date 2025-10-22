Меркель не пригласили на прием по случаю 70-летия Мерца

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель не получила приглашение на прием по случаю 70-летия нынешнего главы правительства Фридриха Мерца, сообщает агентство DPA. Торжество пройдет 11 ноября в бундестаге, участие в нем примут около 300 гостей, включая депутатов и глав регионов от Христианско-демократического и Христианско-социального союзов.

К нам такое приглашение не поступало. В любом случае участие экс-канцлера было бы невозможным, поскольку она отправится в зарубежную поездку, — уточнил представитель Меркель.

Рассылка приглашений еще продолжается, и не исключено, что бывший канцлер все же получит приглашение. Отношения Меркель и Мерца долгие годы оставались напряженными: после поражения в партийной борьбе Мерц покинул политику и вернулся в нее лишь после ухода Меркель с поста канцлера.

Ранее член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема раскритиковал заявление Мерца о решимости Европы «бороться» и «не позволить себя запугать». Он назвал немецкого политика «еще одним психопатом», который ведет континент к разрушению.