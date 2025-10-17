Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
17 октября 2025 в 09:48

«Еще один психопат»: на Западе разнесли Мерца за обращение к Путину

Политик Мема раскритиковал обращение Мерца к Путину

Фридрих Мерц Фридрих Мерц Фото: Chris Emil Janssen/IMAGO/Global Look Press

Член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема на своей странице в социальной сети X раскритиковал обращение канцлера Германии Фридриха Мерца к президенту России Владимиру Путину. Немецкий политик заявил, что Европа «не позволит себя напугать и будет сопротивляться». Мема назвал Мерца «еще одним психопатом».

«Мы будем бороться» — это слова еще одного психопата, который хочет привести Европу к разрушению. Я надеюсь, вы понимаете серьезность этих слов, — сказал член финской партии.

Ранее Мерц заявил, что Европа может утратить экономическую независимость и превратиться в пешку США и Китая на мировой арене, если не предпримет срочных мер. Он призвал к кардинальным изменениям для сохранения конкурентных позиций региона.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что отказ Европейского союза от российских энергоресурсов под давлением западных элит спровоцировал спад промышленного производства и увеличение стоимости товаров в регионе. Глава государства отметил, что теперь Западу приходится приобретать более дорогие нефть и газ у заокеанских поставщиков.

Европа
Запад
Германия
Фридрих Мерц
Владимир Путин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мощный взрыв разрушил квартиры на нескольких этажах жилого дома
Спасатель ответил, как долго Усольцевы могут прожить в тайге без еды
Политолог оценил риски для США после введения 500% пошлин против Китая
Премьер Монголии ушел в отставку
Российский защитник забил первую шайбу в НХЛ и принес победу «Каролине»
Ребенок оказался прикован к кровати после купания в бассейне
МВД накрыло сеть терминалов, «кормившую» телефонных аферистов
Как получить пособие по безработице в Самаре: пошаговый гид
В Китае осудили убийство российского военкора в Запорожской области
МИД Египта сообщил, что Россию приглашали на саммит по Газе
На Украине фура переехала двух сотрудников ТЦК
В Кремле рассказали о заседании Совбеза РФ после разговора Путина и Трампа
Путин поздравил коллектив RT с 20-летием
«Русскими быть модно»: депутат о тренде на кокошники
Раскрыто, в каком случае семья из Казани не выселит экс-хозяйку из квартиры
Беременная мать четверых детей поймана с наркотиками
Эвакуацию объявили в аэропорту Кишинева из-за найденной взрывчатки
Дальнобойщик покончил с собой после аварии на челябинской трассе
Россиянам объяснили, почему нужно закупиться долларами перед Новым годом
Чиновник не смог пережить секс с тремя женщинами
Дальше
Самое популярное
Беру кочан капусты и делаю обалденную закуску: сметают со стола в любой праздник
Общество

Беру кочан капусты и делаю обалденную закуску: сметают со стола в любой праздник

Яблочная бабка по-украински — яблок много, теста мало — нежный и невесомый пирог. Не шарлотка — вкуснее и проще
Общество

Яблочная бабка по-украински — яблок много, теста мало — нежный и невесомый пирог. Не шарлотка — вкуснее и проще

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять
Семья и жизнь

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.