«Еще один психопат»: на Западе разнесли Мерца за обращение к Путину

Член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема на своей странице в социальной сети X раскритиковал обращение канцлера Германии Фридриха Мерца к президенту России Владимиру Путину. Немецкий политик заявил, что Европа «не позволит себя напугать и будет сопротивляться». Мема назвал Мерца «еще одним психопатом».

«Мы будем бороться» — это слова еще одного психопата, который хочет привести Европу к разрушению. Я надеюсь, вы понимаете серьезность этих слов, — сказал член финской партии.

Ранее Мерц заявил, что Европа может утратить экономическую независимость и превратиться в пешку США и Китая на мировой арене, если не предпримет срочных мер. Он призвал к кардинальным изменениям для сохранения конкурентных позиций региона.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что отказ Европейского союза от российских энергоресурсов под давлением западных элит спровоцировал спад промышленного производства и увеличение стоимости товаров в регионе. Глава государства отметил, что теперь Западу приходится приобретать более дорогие нефть и газ у заокеанских поставщиков.