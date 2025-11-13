Лавров рассказал про еще одну патриотичную вещь в своем гардеробе

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что у него есть футболка с гербом Российской империи. Так он ответил на вопрос итальянского журналиста о появлении на саммите в Анкоридже в джемпере с надписью «СССР», передает пресс-служба МИД РФ.

Министр уточнил, что такой принт не означает стремление возродить Российскую империю, он демонстрирует гордость своей страной и ее богатой историей.

Россия, как известно, — продолжатель СССР, а в целом у нашей страны-цивилизации — тысячелетняя история. Народовластие на Новгородском вече появилось задолго до организации игр в демократию на Западе. У меня, кстати, есть футболка и с гербом Российской империи, это же не значит, что мы и ее хотим возродить, — сказал Лавров.

Ранее Сергей Лавров в ходе интервью венгерскому YouTube-каналу «Ультраханг» ответил на вопрос ведущего, не был ли свитер с символикой СССР, который он надел в Анкоридже, свидетельством тайного посыла. Дипломат объяснил, что он, как и каждый человек, имеет право гордиться своей родиной. Лавров отметил, что во многих странах существуют предметы одежды, отсылающие к истории или значимым событиям. Для самого политика Советский Союз — это родина, где он родился, провел молодые годы и начал карьеру в дипломатии.