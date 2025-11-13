Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 ноября 2025 в 06:46

Лавров рассказал про еще одну патриотичную вещь в своем гардеробе

Лавров объяснил свой джемпер с надписью «СССР» гордостью за Россию

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что у него есть футболка с гербом Российской империи. Так он ответил на вопрос итальянского журналиста о появлении на саммите в Анкоридже в джемпере с надписью «СССР», передает пресс-служба МИД РФ.

Министр уточнил, что такой принт не означает стремление возродить Российскую империю, он демонстрирует гордость своей страной и ее богатой историей.

Россия, как известно, — продолжатель СССР, а в целом у нашей страны-цивилизации — тысячелетняя история. Народовластие на Новгородском вече появилось задолго до организации игр в демократию на Западе. У меня, кстати, есть футболка и с гербом Российской империи, это же не значит, что мы и ее хотим возродить, — сказал Лавров.

Ранее Сергей Лавров в ходе интервью венгерскому YouTube-каналу «Ультраханг» ответил на вопрос ведущего, не был ли свитер с символикой СССР, который он надел в Анкоридже, свидетельством тайного посыла. Дипломат объяснил, что он, как и каждый человек, имеет право гордиться своей родиной. Лавров отметил, что во многих странах существуют предметы одежды, отсылающие к истории или значимым событиям. Для самого политика Советский Союз — это родина, где он родился, провел молодые годы и начал карьеру в дипломатии.

Сергей Лавров
СССР
Российская империя
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Золотой запас России резко увеличился
Россиянам предложили разрешить работать за оплату на больничном
Уволенный за игру в танки на работе россиянин отсудил 580 тысяч рублей
Главы МИД G7 выпустили совместное заявление по Украине
Трамп подписал закон о прекращении шатдауна
Названы пластические операции, способные испортить внешность
В Госдуме ответили контр-адмиралy США цитатой Суворова
Кошатникам раскрыли секреты выбора идеальных игрушек для питомцев
Окруженных в Купянске солдат ВСУ шантажируют едой ради контратаки
Бензин в России подешевел впервые за полтора года
Лавров рассказал про еще одну патриотичную вещь в своем гардеробе
Раскрыто, что делать при часто срабатывающей пожарной сигнализации в доме
США прекратили выпуск одной монеты после 200 лет пользования
Россиянам объяснили, является ли блокировка человека в мессенджере грехом
Россиянам рассказали, чем чреваты ошибки в трудовой книжке
Юрист раскрыл, что грозит за вынос старой раковины на мусорку
Разгром немецкой САУ и бегство ВСУ: успехи ВС РФ к утру 13 ноября
Россиян предупредили о новой мошеннической схеме
Россиянам назвали максимальное время, которое может длиться обед на работе
«Подковерные доклады»: Лавров назвал причину срыва саммита в Будапеште
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления
Семья и жизнь

Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.