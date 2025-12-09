ТИЭФ'25
09 декабря 2025 в 09:18

На Украине обвинили Екатерину II в пропаганде российского империализма

Институт нацпамяти Украины связал Екатерину II с пропагандой империализма

Репродукция картины художника Федора Рокотова «Портрет императрицы Екатерины II» Репродукция картины художника Федора Рокотова «Портрет императрицы Екатерины II» Фото: РИА Новости
Институт национальной памяти Украины добавил российскую императрицу Екатерину II в перечень объектов и персоналий, связанных с российской имперской символикой, следует из опубликованного на официальном сайте ведомства списка.

Перечень лиц и событий, объектов, содержащих символику российской имперской политики <…> Екатерина II — российская императрица, человек, занимавший руководящие должности в органах власти и управления Российской империи, — указано в сообщении.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2029 году 300-летия со дня рождения Екатерины II. Празднование связано с важным значением реформ императрицы для истории и их актуальностью для современного государства. Президент поручил правительству за шесть месяцев создать оргкомитет и разработать план основных мероприятий для празднования. Региональным властям также предложено активно участвовать в подготовке и проведении юбилейных событий.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала варварством снос памятников в Одессе по решению мэра города Геннадия Труханова. Она также раскритиковала фразу градоначальника о том, что Одесса — это «не русский» город.

Екатерина II
Украина
Российская империя
императрица
