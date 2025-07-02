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02 июля 2025 в 18:55

«Абсурд»: Захарова прошлась по мэру Одессы за снос исторических памятников

Захарова сочла варварством снос исторических памятников в Одессе

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала варварством снос памятников в Одессе по решению мэра города Геннадия Труханова, передает издание «Известия». Она также раскритиковала фразу градоначальника о том, что Одесса — это «не русский» город.

Причем самое абсурдное знаете в чем состоит? В том, что произносит он эту фразу на русском же языке. <…> Я не могу даже поверить, что человек, который является мэром города, не знает его историю хотя бы даже в общих чертах, — подчеркнула Захарова.

Представитель МИД отметила, что Одесса была основана Екатериной II. Дипломат предположила: если бы императрица услышала что-то подобное, она бы приняла меры.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что история Одессы неразрывно связана с Россией. Он также посоветовал Труханову ознакомиться с учебниками по истории и различными документами, чтобы восполнить пробел в знаниях.

При этом родившаяся и выросшая в Одессе журналист Юлия Витязева рассказала, что до 2014 года действующий мэр Одессы всячески демонстрировал свою лояльность России. Она уверена: теперь мэр делает заявления против РФ, чтобы сохранить свой пост.

Мария Захарова
МИД РФ
Одесса
Россия
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