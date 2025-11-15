Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 ноября 2025 в 14:50

Назван язык, который может исчезнуть уже через одно поколение

Исландский язык может исчезнуть из-за английского и ИИ

Фото: Günter Lenz/imageBROKER.com/Global Look Press
Исландский язык может исчезнуть уже через одно поколение из-за влияния английского и искусственного интеллекта, заявила экс-премьер Катрин Якобсдоттир. По ее словам, молодые люди все меньше используют родной язык, а языковые модели усиливают эту тенденцию, передает The Guardian.

Многие языки исчезают, а вместе с ними умирает многое из того, что было ценно, и многое из того, что было частью человеческой мысли. <...> Поскольку на этом языке говорит так мало людей, я чувствую, что мы несем огромную ответственность за его сохранение, — сказала Якобсдоттир.

По мнению политика, молодежь окружена англоязычными материалами в социальных сетях и медиа, что угрожает сохранению языка. При этом Исландия активно использует ИИ для работы с родным языком: в стране запустили национальный проект, в рамках которого сотни учителей получают доступ к инструментам искусственного интеллекта.

Мы переживаем очень непростые времена, и я считаю, что правительства должны уделять особое внимание развитию искусственного интеллекта, — заключила Якобсдоттир.

Всего на исландском языке говорят около 350 000 человек. Он является одним из наименее измененных языков в мире.

Ранее стало известно, что стремление Украины сделать английский язык вторым государственным приведет к исчезновению украинского языка и культуры. В докладе «Креативная экономика как цивилизационная проекция России» утверждается, что русская культура исторически служила для украинцев «окном в мир». Однако современная политика десоветизации и ориентация на Запад равносильны отказу от развития украинской культуры.

