Назван язык, который может исчезнуть уже через одно поколение

Исландский язык может исчезнуть уже через одно поколение из-за влияния английского и искусственного интеллекта, заявила экс-премьер Катрин Якобсдоттир. По ее словам, молодые люди все меньше используют родной язык, а языковые модели усиливают эту тенденцию, передает The Guardian.

Многие языки исчезают, а вместе с ними умирает многое из того, что было ценно, и многое из того, что было частью человеческой мысли. <...> Поскольку на этом языке говорит так мало людей, я чувствую, что мы несем огромную ответственность за его сохранение, — сказала Якобсдоттир.

По мнению политика, молодежь окружена англоязычными материалами в социальных сетях и медиа, что угрожает сохранению языка. При этом Исландия активно использует ИИ для работы с родным языком: в стране запустили национальный проект, в рамках которого сотни учителей получают доступ к инструментам искусственного интеллекта.

Мы переживаем очень непростые времена, и я считаю, что правительства должны уделять особое внимание развитию искусственного интеллекта, — заключила Якобсдоттир.

Всего на исландском языке говорят около 350 000 человек. Он является одним из наименее измененных языков в мире.

