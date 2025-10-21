Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
21 октября 2025 в 16:39

В европейской стране впервые появились комары

В Исландии впервые обнаружили комаров

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Исландии впервые обнаружили комаров, сообщила телерадиокомпания RUV со ссылкой на энтомолога Бьёрна Хьялтасона. Речь идет о виде Culiseta annulata, который является наиболее устойчивым к холодам.

Я заметил странную муху <…>. У меня сразу возникло подозрение, что это может быть, и я быстро ее забрал, — сказал Хьялтасон.

Ранее сообщалось, что во всех районах Сочи растения начали обрабатывать от коричнево-мраморных клопов, также известных как клопы-вонючки. Жители региона жаловались на нашествие насекомых в соцсетях и публикуют фотографии с найденными в своих квартирах, домах и машинах жуками. Местные власти пояснили, что причиной такой активности насекомых стала теплая осень.

До этого на территории Ботанического сада института ДВО РАН в Приморском крае был обнаружен редкий тропический клоп вида Plinachtus bicoloripes. Находка имеет важное научное значение, так как данный вид обычно обитает только в тропических и субтропических регионах Юго-Восточной Азии. Первые единичные особи этих насекомых были замечены исследователями еще в прошлом году.

Исландия
комары
насекомые
острова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Эксперт объяснил, препятствует ли высокая ставка ЦБ росту экономики
Политолог раскрыл, почему Трамп сделал выбор в пользу диалога с Путиным
Появились новые детали об украденных из Лувра украшениях
Названы регионы, которые может поразить новая российская реактивная бомба
Силы ПВО защитили Брянскую область от украинских атак
Сбербанк повысил ставки по вкладам: для кого, на сколько, новые условия
Военкор объяснил, почему Запад хочет прекращения огня на Украине
Популярный блогер и журналистка объявлены террористами в России
Раскрыты опасения Евросоюза из-за позиции Трампа по Украине
Ахматовец показал предмет, отправивший «на тот свет» 700 солдат ВСУ
С нижегородских перевозчиков взыскали 2,8 млн рублей за нарушения
Невидимые помощники: как техника работает, пока мы отдыхаем
У некоторых россиян вернулась возможность звонить в Telegram и WhatsApp
В Саратове двое подростков получили сроки за попытку сбыта наркотиков
Контрабандист попытался провезти сигареты в плюшевом медведе
Раскрыто, какие страны захотят присутствовать на встрече в Будапеште
В РФ нарастили производство легендарной снайперской винтовки для нужд СВО
Стало известно о масштабном наступлении ВС России на одном направлении
«Народ ждет»: полковник высказался о возможном взятии Херсона
«Похоже, не в лучшей форме»: лыжник из Австрии раскрыл состояние Большунова
Дальше
Самое популярное
Курицу не запекаю, а готовлю шкмерули — уютный ужин в грузинском стиле
Общество

Курицу не запекаю, а готовлю шкмерули — уютный ужин в грузинском стиле

Турецкая закуска из лаваша — вкуснее любых салатов! Готовим за 10 минут!
Семья и жизнь

Турецкая закуска из лаваша — вкуснее любых салатов! Готовим за 10 минут!

Могли улететь на вертолете? Поиски Усольцевых 19 октября: последние новости
Регионы

Могли улететь на вертолете? Поиски Усольцевых 19 октября: последние новости

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.