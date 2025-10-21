В европейской стране впервые появились комары

В Исландии впервые обнаружили комаров, сообщила телерадиокомпания RUV со ссылкой на энтомолога Бьёрна Хьялтасона. Речь идет о виде Culiseta annulata, который является наиболее устойчивым к холодам.

Я заметил странную муху <…>. У меня сразу возникло подозрение, что это может быть, и я быстро ее забрал, — сказал Хьялтасон.

Ранее сообщалось, что во всех районах Сочи растения начали обрабатывать от коричнево-мраморных клопов, также известных как клопы-вонючки. Жители региона жаловались на нашествие насекомых в соцсетях и публикуют фотографии с найденными в своих квартирах, домах и машинах жуками. Местные власти пояснили, что причиной такой активности насекомых стала теплая осень.

До этого на территории Ботанического сада института ДВО РАН в Приморском крае был обнаружен редкий тропический клоп вида Plinachtus bicoloripes. Находка имеет важное научное значение, так как данный вид обычно обитает только в тропических и субтропических регионах Юго-Восточной Азии. Первые единичные особи этих насекомых были замечены исследователями еще в прошлом году.