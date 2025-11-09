Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 ноября 2025 в 19:27

Дроны научили охотиться и разрывать комаров на части

Tornyol разработал дроны с эхолокацией для уничтожения комаров

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Стартап Tornyol разработал дроны для борьбы с комарами, пишет Y Combinator. Разработчики представили демонстрационное видео с испытаниями технологии. Новая система уничтожает насекомых в сто раз дешевле традиционных методов с использованием химикатов.

Легкие дроны весом около 40 граммов патрулируют территорию и находят комаров с помощью эхолокации. Устройство распознает вид и пол по звуку крыльев, а уничтожает насекомых пропеллерами — без вреда для других видов.

Алгоритм дронов позволяет им избегать столкновений и поражать только комаров. Десять аппаратов способны очистить территорию площадью один квадратный километр. Стартап уже принимает предзаказы: предоплата составит $100 (8 тысяч рублей), а подписка — $50 (4 тысячи рублей) в месяц.

Ранее инженер-энтузиаст Люк Максимо Белл создал квадрокоптер, работающий исключительно на солнечной энергии. Конструкция использует крупную карбоновую раму с 18-дюймовыми пропеллерами, обеспечивающими необходимое пространство и подъемную силу для солнечных панелей.

комары
дроны
насекомые
разработки
технологии
