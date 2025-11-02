Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 ноября 2025 в 19:31

Блогер-«Кулибин» собрал дрон на необычном источнике энергии

Блогер Люк Максимо Белл создал дрон с солнечными панелями

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Инженер-энтузиаст Люк Максимо Белл (Luke Maximo Bell) создал квадрокоптер, работающий исключительно на солнечной энергии, о чем он сообщил на своем YouTube-канале. Конструкция использует крупную карбоновую раму с 18-дюймовыми пропеллерами, обеспечивающими необходимое пространство и подъемную силу для солнечных панелей.

Я оптимизировал каждую часть этого дрона, чтобы максимально повысить его эффективность и воплотить идею питания квадрокоптера от энергии солнца в жизнь, — сказал инженер.

Ранее корпорация General Atomics представила концепцию беспилотного летательного аппарата с лазерным вооружением. Показ инновационной разработки прошел на ежегодном собрании Ассоциации армии США, где были продемонстрированы изображения беспилотника MQ-20 Avenger с вращающейся носовой установкой, испускающей лазерный луч. Представленные материалы, вероятно, являются компьютерной графикой, но могут опираться на реальные тесты и технологические успехи фирмы.

Кроме того, оператор подразделения БПЛА 37-й мотострелковой бригады с позывным Круглый сообщил о начале применения российскими военными нового тяжелого беспилотника «Воган». Аппарат обладает грузоподъемностью до девяти килограммов и используется как для сброса боеприпасов, так и для поражения целей методом тарана.

дроны
беспилотники
БПЛА
квадрокоптеры
блогеры
