07 октября 2025 в 15:25

Сочинцы столкнулись с нашествием клопов-вонючек

В Сочи начали обрабатывать от коричнево-мраморных клопов все растения

Во всех районах Сочи растения начали обрабатывать от коричнево-мраморных клопов, также известных как «клопы-вонючки», сообщает корреспондент NEWS.ru. Жители региона жалуются на нашествие насекомых в соцсетях и публикуют фотографии с найденными в своих квартирах, домах и машинах жуками.

Местные власти пояснили, что причиной такой активности насекомых стала теплая осень. Администрация Адлерского района информировала, что все работы по обработке растений проводятся рано утром, для минимизации неудобств для жителей и гостей города.

Важно, чтобы владельцы участков также принимали меры по борьбе с карантинным вредителем, — указали в администрации.

В этом году в районе уже было выявлено 15 очагов зимовки коричнево-мраморного клопа, которые были ликвидированы. Жителям Сочи специалисты рекомендуют использовать феромонные ловушки и собирать насекомых вручную.

Ранее о вспышке бешенства среди летучих мышей, влетающих в жилые дома, предупредили жителей Москвы и Подмосковья. Сейчас у этих животных период подготовки к зимней спячке, которая продлится до марта. В поисках укромных теплых мест для зимовки мыши влезают в квартиры на верхних этажах и на чердаки.
