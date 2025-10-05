Клуб «Валдай»
05 октября 2025 в 20:00

Раскрыто, почему Трамп оставил Исландию в НАТО

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz/Pool via CNP/Consolidated News Photos

Президент США Дональд Трамп согласился оставить Исландию в НАТО из-за необходимости отслеживания российских подлодок, рассказал в своей автобиографии «На моем дежурстве: руководство НАТО во время войны» экс-генсек альянса Йенс Столтенберг. По его словам, тогда Трамп задался вопросом, чего именно Вашингтон хочет от Рейкьявика, передает The Guardian.

Как уточняет Столтенберг, Трамп обсуждал с министром обороны Джимом Мэттисом стратегическую ценность баз НАТО на территории Исландии для подводных лодок, кораблей и авиации. В конечном итоге глава Белого дома согласился, что Исландия может остаться членом альянса, несмотря на отсутствие собственных вооруженных сил и финансовые ограничения по взносам в оборону.

Ранее стало известно, что Трамп неоднократно ставил под сомнение целесообразность участия США в НАТО. По словам Столтенберга, американский лидер угрожал выходом из Альянса и критиковал союзников за недостаточное финансирование обороны, заявляя, что в организации нуждается исключительно Европа.

