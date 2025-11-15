Торгового гиганта из Китая обвинили в сотрудничестве с НОАК против США

Торгового гиганта из Китая обвинили в сотрудничестве с НОАК против США FT: в Белом доме обвинили Alibaba в поддержке военных операций Китая против США

Китайскую компанию Alibaba обвинили в предоставлении технической поддержки военным КНР для проведения «операций против США». Как сообщает Financial Times со ссылкой на служебную записку Белого дома, корпорация снабжает Народно-освободительную армию Китая средствами, которые «угрожают безопасности Вашингтона».

Alibaba предоставляет техническую поддержку военным Китая для проведения военных операций против целей США, — говорится в служебной записке.

Также, согласно документу, компания предоставляет китайским военным и правительству доступ к пользовательским данным, включая IP-адреса, сведения о Wi-Fi и платежах. Помимо всего прочего, НОАК могла получить от Alibaba сведения о некой вредоносной программе, для которой еще не созданы механизмы защиты, считают представители американской разведки. В Alibaba назвали данные утверждения полной чушью и попыткой очернить компанию.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что хотел бы провести встречу с участием России, США и Китая. Такое мероприятие необходимо для обсуждения сокращения ядерных арсеналов, пояснил он. В то же время хозяин Белого дома подтвердил намерения администрации Вашингтона провести ядерные испытания в ближайшее время.