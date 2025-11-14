IPO «ДОМ.РФ» собрало заявки по максимальной цене

Книга заявок на первичное публичное размещение (IPO) акций компании «ДОМ.РФ» в России оказалась полностью покрыта по верхней границе ориентировочной цены, сообщили в пресс-службе компании. Размещение пройдет на Московской бирже с 14 по 19 ноября. Ориентир стоимости акций установлен в диапазоне 1650–1750 рублей за штуку.

Как уточнили в компании, период предварительного сбора заявок может завершиться досрочно. Объем размещения акций составит более 20 млрд рублей, при этом инвесторам предложат только акции дополнительного выпуска. Полученные от IPO средства планируется направить на развитие бизнеса и расширение деятельности компании. Заявки на участие можно подать через ведущих российских брокеров.

Ранее президент России Владимир Путин во время встречи с гендиректором «ДОМ.РФ» Виталием Мутко заявил, что акции корпорации станут привлекательными для инвестиций при проведении ответственной дивидендной политики. Также обсуждались планы по проведению IPO с сохранением контрольного пакета акций у государства: прогнозируемая дивидендная доходность составила 11–12%.