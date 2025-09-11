Празднование Дня города в Москве
11 сентября 2025 в 10:23

Туристический гигант собирается выйти на биржу

Туристический холдинг Mantera готовится провести IPO в 2028 году

Фото: Артур Лебедев/РИА Новости

Один из крупнейших туристических холдингов России — группа Mantera, управляющая курортами «Красная Поляна», «Архыз» и рядом других объектов, рассматривает возможность проведения IPO, сообщил РБК гендиректор компании Вадим Трукшин. По его словам, к началу процесса холдинг будет готов не ранее 2028 года.

Провести IPO — это, безусловно, наша мега-идея. Но мы будем готовы к началу этого процесса не раньше 2028 года. Причем подчеркиваю, что именно к началу процесса. Сейчас над этим работаем — объединение и централизация, которыми мы занимаемся, это тоже элементы этого процесса, — заявил Трукшин.

Холдинг был создан в 2021 году на базе олимпийских активов в Сочи и с тех пор расширил портфель за счет курортов, отелей, винодельни и объектов рекреационной инфраструктуры. Среди новых проектов — курорт «Лагонаки» в Адыгее, который планируется запустить к 2028 году. В развитие «Архыза» до этого времени компания вложит 27 млрд рублей. А общий объем инвестиций в объекты превысит 100 млрд рублей.

Ранее группа компаний «Мелком» выпустила цифровые токены, эквивалентные 34 тысячам тонн сертифицированной пшеницы (340 тысяч токенов по 100 килограммов каждый). Замгендиректора Михаил Дорофеев пояснил, что каждый токен юридически закрепляет право на получение реального товара, что сочетает блокчейн-технологии с аграрным сектором.

IPO
биржи
компании
туристическая отрасль
