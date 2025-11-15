«Аферист из Tinder» вышел на свободу из грузинской тюрьмы В Грузии освободили израильского мошенника, про которого Netflix снял фильм

Мошенник из Израиля Саймон Леваев, про которого Netflix снял документальный фильм под названием «Аферист из Tinder», вышел из грузинской тюрьмы, сообщает Sputnik. По словам адвоката Мариам Кублашвили, ее подопечного освободили в пятницу, 14 ноября, в связи с прекращением уголовного дела.

Мужчине не пришлось платить залог и ему не были предписаны ограничения на передвижение. Кроме того, немецкая сторона, отозвала свое требование о задержании и экстрадиции афериста. Леваева задержали в аэропорту Батуми в сентябре. Широкую известность он получил после выхода фильма.

Только за 2017–2019 годы злоумышленник выманил у жертв по всей Европе примерно $10 млн (811 млн рублей). Он очаровывал девушек красивыми ухаживаниями: приглашал их в дорогие рестораны и путешествия на частных самолетах. По некоторым данным, Леваев выдавал себя за наследника алмазного магната.

