Экспорт удобрений из России в Евросоюз установил новый рекорд Россия за девять месяцев поставила в ЕС удобрений на €1,346 млрд

Россия в январе — сентябре 2025 года поставила в ЕС удобрений на €1,346 млрд (124 млрд рублей), что стало рекордом за три квартала с 2022 года, сообщает РИА Новости. По данным Евростата, экспорт вырос на 5% по сравнению с прошлым годом, показывая вторую подряд положительную динамику.

Крупнейшим покупателем российских удобрений стала Польша, на которую пришлось 37% всего импорта в ЕС. На втором месте Германия (10%), на третьем — Румыния (9%). В пятерку также вошли Испания (7%) и Франция (6%).

В прошлом году Польша занимала около четверти поставок, а Германия и Франция делили вторую строчку с долей 11% каждая. Италию, Румынию, Бельгию и Испанию тогда объединяла третья позиция с 8%, а замыкали пятерку Словения и Нидерланды с 7% и 5% соответственно.

Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин сообщил, что несырьевой неэнергетический экспорт России в 2025 году достиг $111,4 млрд (более 9 трлн рублей), показав рост на 6% по сравнению с предыдущим периодом. Наибольший вклад в этот рост внесли агропромышленные поставки, а основными рынками сбыта стали Китай, Индия, Турция, Египет, Белоруссия и Бразилия.