Вооруженные силы Украины могут не выплатить обещанные гонорары наемникам из Бразилии, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, украинские посольства заманивают латиноамериканцев для работы на участках с наибольшими потерями.
С бразильцами поступают жестоко: их бросают на все участки, самые жесткие и с большими потерями. Вербовкой жителей Латинской Америки занимаются посольства Украины. Им не выплачивают то, что обещают, потому что главное — это заманить новых военных, — заявил Дандыкин.
Военный эксперт отметил, что латиноамериканцы вступают в ряды ВСУ из материальных соображений. По его словам, граждане стран постсоветского пространства и Европейского союза отказываются принимать участие в военных действиях из-за больших потерь со стороны Украины.
В начале специальной военной операции контингент наемников ВСУ был из СНГ и Европы. Но когда пошли потери Украины, пыл иностранцев пропал. Теперь в ряды армии противника вступают латиноамериканцы: это жители бедных кварталов Бразилии, не обладающие опытом и желающие заработать денег, — заключил Дандыкин.
Ранее офицер военно-морского флота Бразилии в запасе и аналитик Робинсон Фариназу высказал мнение, что его соотечественникам, которые участвуют в конфликте на стороне ВСУ, «промыли мозги». По его словам, подобной пропагандой занимаются СМИ и блогеры в социальных сетях.