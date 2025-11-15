Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
15 ноября 2025 в 13:39

Военэксперт предрек судьбу бразильских наемников в составе ВСУ

Военэксперт Дандыкин: наемникам ВСУ из Бразилии могут не выплатить гонорары

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Вооруженные силы Украины могут не выплатить обещанные гонорары наемникам из Бразилии, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, украинские посольства заманивают латиноамериканцев для работы на участках с наибольшими потерями.

С бразильцами поступают жестоко: их бросают на все участки, самые жесткие и с большими потерями. Вербовкой жителей Латинской Америки занимаются посольства Украины. Им не выплачивают то, что обещают, потому что главное — это заманить новых военных, — заявил Дандыкин.

Военный эксперт отметил, что латиноамериканцы вступают в ряды ВСУ из материальных соображений. По его словам, граждане стран постсоветского пространства и Европейского союза отказываются принимать участие в военных действиях из-за больших потерь со стороны Украины.

В начале специальной военной операции контингент наемников ВСУ был из СНГ и Европы. Но когда пошли потери Украины, пыл иностранцев пропал. Теперь в ряды армии противника вступают латиноамериканцы: это жители бедных кварталов Бразилии, не обладающие опытом и желающие заработать денег, — заключил Дандыкин.

Ранее офицер военно-морского флота Бразилии в запасе и аналитик Робинсон Фариназу высказал мнение, что его соотечественникам, которые участвуют в конфликте на стороне ВСУ, «промыли мозги». По его словам, подобной пропагандой занимаются СМИ и блогеры в социальных сетях.

ВСУ
Бразилия
Украина
наемники
Александрина Гуловская
А. Гуловская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
День самбо: гордость российского боевого искусства
Политолог ответил, продолжит ли Польша принимать украинских беженцев
Выпечка для ленивых: пирог с капустой, который всегда получается
В ДНР при атаке дронов ВСУ погиб священник с женой
Конфискованная взрывчатка сдетонировала в полицейском участке Кашмира
«Так все и было»: Захарова высмеяла фантазии молдавского депутата о Пушкине
Озвучено количество пострадавших в страшном ДТП в Пермском крае
Звезда «Дома-2» раскрыл причины развода с женой
Гуфа оштрафовали на девять тысяч рублей за забывчивость
Военкора WarGonzo задержали в аэропорту Еревана
В США допустили, что Зеленский не вернется из Греции
Погода в Москве в воскресенье, 16 ноября: ждать ли заморозков и много снега
«Мерзкий человек»: Трамп назвал виновного в росте преступности в Лондоне
Торгового гиганта из Китая обвинили в сотрудничестве с НОАК против США
Немецкие депутаты прибыли в Сочи на фоне угроз исключения из партии
В России арестовали регионального министра сельского хозяйства
Что означает шипованная резина? Разбираемся в тонкостях автовождения
Аналитик указал на бескомпромиссный сигнал Зеленскому от США
Магазины одежды и обуви исчезают с улиц российских городов
В Забайкалье корова заставила автобус перевернуться
Дальше
Самое популярное
Салат «Гирлянда» вместо скучных оливье и шубы. Идеальный вариант на праздничный стол: 4 ингредиента и сыр
Общество

Салат «Гирлянда» вместо скучных оливье и шубы. Идеальный вариант на праздничный стол: 4 ингредиента и сыр

Для этого салата варю только один ингредиент. «Фейерверк» — вкусный и эффектный салат привлечет в дом деньги и удачу
Общество

Для этого салата варю только один ингредиент. «Фейерверк» — вкусный и эффектный салат привлечет в дом деньги и удачу

Салат «Красное & белое» на Новый год — всего 4 ингредиента: идеально под вино и шампанское — он станет любимчиком
Общество

Салат «Красное & белое» на Новый год — всего 4 ингредиента: идеально под вино и шампанское — он станет любимчиком

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.