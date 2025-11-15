Военэксперт предрек судьбу бразильских наемников в составе ВСУ Военэксперт Дандыкин: наемникам ВСУ из Бразилии могут не выплатить гонорары

Вооруженные силы Украины могут не выплатить обещанные гонорары наемникам из Бразилии, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, украинские посольства заманивают латиноамериканцев для работы на участках с наибольшими потерями.

С бразильцами поступают жестоко: их бросают на все участки, самые жесткие и с большими потерями. Вербовкой жителей Латинской Америки занимаются посольства Украины. Им не выплачивают то, что обещают, потому что главное — это заманить новых военных, — заявил Дандыкин.

Военный эксперт отметил, что латиноамериканцы вступают в ряды ВСУ из материальных соображений. По его словам, граждане стран постсоветского пространства и Европейского союза отказываются принимать участие в военных действиях из-за больших потерь со стороны Украины.

В начале специальной военной операции контингент наемников ВСУ был из СНГ и Европы. Но когда пошли потери Украины, пыл иностранцев пропал. Теперь в ряды армии противника вступают латиноамериканцы: это жители бедных кварталов Бразилии, не обладающие опытом и желающие заработать денег, — заключил Дандыкин.

Ранее офицер военно-морского флота Бразилии в запасе и аналитик Робинсон Фариназу высказал мнение, что его соотечественникам, которые участвуют в конфликте на стороне ВСУ, «промыли мозги». По его словам, подобной пропагандой занимаются СМИ и блогеры в социальных сетях.