Офицер объяснил, почему бразильцев тянет на Украину Офицер Фариназу заявил, что служащим в ВСУ бразильцам промыли мозги

Наемникам из Бразилии, которые участвуют в конфликте на стороне Вооруженных сил Украины, «промыли мозги», такое мнение высказал офицер военно-морского флота страны в запасе и аналитик Робинсон Фариназу. По его словам, которые приводит РИА Новости, подобной пропагандой занимаются СМИ и блогеры в социальных сетях. Как объяснил Фариназу, бразильцев убедили, что служить в ВСУ — «это круто».

Произошла настоящая промывка мозгов. В первую очередь — со стороны блогеров в соцсетях и значительной части СМИ. Они убедили этих людей, что воевать на Украине — это круто, это правильно, — сказал офицер.

Фариназу также отметил, что в основном бразильцы приезжают на Украину без какого-либо боевого опыта. По его словам, для большинства из них это «заканчивается плохо». Часть наемников возвращаются домой покалеченными, остальные — погибают.

Ранее наемника из Японии, воевавшего на стороне Вооруженных сил Украины, заочно приговорили к 14 годам колонии строгого режима по решению Верховного суда Донецкой Народной Республики. Речь идет о 38-летнем японце Такао Тайнаки.