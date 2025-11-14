Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Наемника из Японии заочно приговорили к 14 годам колонии

Суд в ДНР заочно приговорил к 14 годам воевавшего за ВСУ наемника из Японии

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Наемника из Японии, воевавшего на стороне Вооруженных сил Украины, заочно приговорили к 14 годам колонии строгого режима по решению Верховного суда Донецкой Народной Республики, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры России. Речь идет о 38-летнем японце Такао Тайнаки. Его обвинили в участии в вооруженном конфликте.

Верховный суд Донецкой Народной Республики заочно вынес приговор по уголовному делу в отношении 38-летнего гражданина Японии Такао Тайнаки. Он признан виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте), — говорится в сообщении.

Установлено, что наемник прибыл на Украину в феврале 2023 года. Японец принимал участие в боевых действиях вплоть до лета 2025 года. За службу в ВСУ иностранцу заплатили более 2,6 млн рублей.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российская авиация нанесла удар по базе украинских войск в районе Купянска, уничтожив около 10 иностранных наемников. Удар также разрушил здание, где они находились. Министерство обороны России не комментировало эти сведения.

