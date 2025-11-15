Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 ноября 2025 в 13:35

Под Челябинском взыскали компенсацию за наезд байкера-подростка на девочку

Родители байкера-подростка выплатят семье потерпевшей девочки 300 тыс. рублей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Родители девушки-подростка, которая на питбайке сбила семилетнюю девочку в Челябинской области, выплатят семье потерпевшей 300 тыс. рублей, сообщает Telegram-канал «112». Отмечается, что 15-летняя питбайкерша нанесла серьезные травмы ребенку.

В мае в деревне Сухоруково Еткульского района подросток, управлявшая питбайком без водительских прав, сбила маленькую девочку. В результате пострадавшая получила множество травм, включая перелом со смещением голени. Хотя физически девочка уже поправилась, психологическое восстановление все еще продолжается.

Ранее два несовершеннолетних питбайкера сбили 16-летнюю девушку. Инцидент произошел на улице Дергаевской в подмосковном Раменском, где подростки на мини-байке двигались на высокой скорости в плотном потоке машин. Байкеры врезались в девушку на полном ходу и скрылись с места происшествия.

До этого сообщалось, что восьмиклассника на питбайке насмерть сбила Lada Kalina в Белебеевском районе Башкирии. Трагедия произошла около часа ночи на первом километре трассы Белебей — Ермекеево — Приютово.

Россия
Челябинская область
родители
питбайки
