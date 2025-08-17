Lada Kalina насмерть сбила 14-летнего школьника на питбайке Подростка на питбайке насмерть сбили в Белебеевском районе Башкирии

Восьмиклассника на питбайке насмерть сбила Lada Kalina в Белебеевском районе Башкирии, сообщает Telegram-канал Mash Batash. По его информации, трагедия произошла около часа ночи на первом километре трассы Белебей — Ермекеево — Приютово.

Предварительно установлено, что 42-летний водитель Lada поворачивал налево и врезался в двигавшийся навстречу питбайк. За рулем находился 14-летний подросток, который скончался до приезда скорой медицинской помощи. На месте ЧП работает следственно-оперативная группа и криминалисты МВД.

