17 августа 2025 в 09:25

Lada Kalina насмерть сбила 14-летнего школьника на питбайке

Подростка на питбайке насмерть сбили в Белебеевском районе Башкирии

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Восьмиклассника на питбайке насмерть сбила Lada Kalina в Белебеевском районе Башкирии, сообщает Telegram-канал Mash Batash. По его информации, трагедия произошла около часа ночи на первом километре трассы Белебей — Ермекеево — Приютово.

Предварительно установлено, что 42-летний водитель Lada поворачивал налево и врезался в двигавшийся навстречу питбайк. За рулем находился 14-летний подросток, который скончался до приезда скорой медицинской помощи. На месте ЧП работает следственно-оперативная группа и криминалисты МВД.

Ранее в Москве каршеринговый автомобиль пробил заграждение и рухнул в реку на Рубцовской набережной. В салоне находились пять человек, среди них трое детей. Двое пассажиров пострадали, их госпитализировали. Сама машина практически полностью ушла под воду.

До этого жительницу поселка Шаля на Урале задавил собственный автомобиль, у которого она не включила стояночный тормоз. Женщина получила тяжелые травмы. Несмотря на экстренную госпитализацию, спасти ее не удалось.

ДТП
смерти
подростки
Башкирия
