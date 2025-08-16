Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Автомобиль из каршеринга пробил заграждение и рухнул в реку в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Каршеринговый автомобиль пробил заграждение и рухнул в реку на Рубцовской набережной в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Согласно его сведениям, всего в салоне находились пять человек, среди них трое детей. В настоящее время несовершеннолетних осматривают врачи.

Автомобиль-каршеринг пробил заграждение и упал в реку на Рубцовской набережной. В салоне находились пять человек, троих детей осматривает скорая, — говорится в сообщении.

Как уточнил собеседник агентства, на место происшествия прибыли спасатели и полицейские. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Омской области произошла авария с участием футбольной команды из Тюмени. В больницу доставили двоих — 19-летнего спортсмена и одного из водителей. Футболисты команды «Тюмень-2» должны были сыграть с соперниками из омского клуба «Иртыш-2».

До этого в Забайкалье произошло массовое ДТП с участием четырех большегрузов и одного легкового автомобиля. В результате ДТП пострадала одна женщина, ее госпитализировали с травмами.

