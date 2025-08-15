Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
15 августа 2025 в 09:34

Жительницу Урала насмерть задавила собственная «Нива»

Жительницу поселка Шаля Свердловской области задавил собственный автомобиль

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жительницу поселка Шаля на Урале задавил собственный автомобиль, у которого она не включила стояночный тормоз, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области. Женщина получила тяжелые травмы, несмотря на экстренную госпитализацию, спасти ее не удалось.

По предварительным данным, 30-летняя владелица автомобиля «Нива» пострадала в момент попытки сесть в машину. Транспортное средство, оставленное без включенного стояночного тормоза на участке с уклоном, начало самопроизвольное движение, совершило наезд на женщину и съехало в кювет, — говорится в сообщении.

Ранее в Кемерово возбудили уголовное дело после дорожно-транспортного происшествия с участием 27 автомобилей. Причиной стал отказ тормозной системы у грузовика, в результате чего он влетел в машину и по цепочке пострадали еще 26 машин. Травмы получили восемь человек, в том числе ребенок. Также было установлено превышение допустимой массы провозимого автомобилем груза и выявлено неудовлетворительное состояние дороги.

До этого в Дагестане участник свадебного кортежа спровоцировал ДТП, в котором один человек погиб и четверо получили различные травмы. Установлено, что 19-летний водитель Kia Rio столкнулся с LADA Kalina, после чего оба автомобиля сорвались в обрыв высотой 50 метров.

ДТП
пострадавшие
погибшие
автомобили
Урал
Свердловская область
аварии
происшествия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Молдаване в России обеспокоены курсом Санду на милитаризацию
Рабочий завода задохнулся в кукурузе в Приморском крае
Россиянин пришел к стоматологу и узнал, что болен раком
В Госдуме рассказали, будет ли вторая встреча Путина и Трампа
ВСУ применяют против российских истребителей С-200 и Patriot
Опасный астероид диаметром 50 метров пролетит близко к Земле
Бородин призвал штрафовать нерадивых супругов
Министра европейской страны заподозрили в симпатиях к Бандере
Путин поздравил президента Абхазии с днем рождения
Локальная экспертиза против масштаба: выбор поставщика в малых городах
В Курске выросло число пострадавших при ночной атаке ВСУ
Родителям дали советы, как сэкономить на букете к 1 Сентября
Степашин раскрыл, какой будет встреча Путина и Трампа на Аляске
10 самых ядовитых пауков в мире
В Госдуме раскрыли статистику по удаленным каналам в Telegram
Уровень доверия россиян Путину увеличился перед саммитом на Аляске
Госдума заинтересовалась влиянием мигрантов на Россию
Родители арестованного в США российского бизнесмена обратились к Путину
Физруки устроили кулачные бои между школьниками
Жительницу Урала насмерть задавила собственная «Нива»
Дальше
Самое популярное
WhatsApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды
Интернет и СМИ

WhatsApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 13 августа: где сбои в РФ
Интернет и СМИ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 13 августа: где сбои в РФ

Посадите в августе, зацветет в октябре! Неприхотливый многолетник для сада
Общество

Посадите в августе, зацветет в октябре! Неприхотливый многолетник для сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.