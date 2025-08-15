Жительницу Урала насмерть задавила собственная «Нива»

Жительницу поселка Шаля на Урале задавил собственный автомобиль, у которого она не включила стояночный тормоз, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области. Женщина получила тяжелые травмы, несмотря на экстренную госпитализацию, спасти ее не удалось.

По предварительным данным, 30-летняя владелица автомобиля «Нива» пострадала в момент попытки сесть в машину. Транспортное средство, оставленное без включенного стояночного тормоза на участке с уклоном, начало самопроизвольное движение, совершило наезд на женщину и съехало в кювет, — говорится в сообщении.

Ранее в Кемерово возбудили уголовное дело после дорожно-транспортного происшествия с участием 27 автомобилей. Причиной стал отказ тормозной системы у грузовика, в результате чего он влетел в машину и по цепочке пострадали еще 26 машин. Травмы получили восемь человек, в том числе ребенок. Также было установлено превышение допустимой массы провозимого автомобилем груза и выявлено неудовлетворительное состояние дороги.

До этого в Дагестане участник свадебного кортежа спровоцировал ДТП, в котором один человек погиб и четверо получили различные травмы. Установлено, что 19-летний водитель Kia Rio столкнулся с LADA Kalina, после чего оба автомобиля сорвались в обрыв высотой 50 метров.