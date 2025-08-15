В Кемерово после ДТП с 27 машинами возбудили уголовное дело

Уголовное дело завели в Кемерово после дорожно-транспортного происшествия с участием 27 автомобилей, сообщили в прокуратуре Кемеровской области. Причиной стал отказ тормозной системы у грузовика, в результате чего он влетел в машину и по цепочке пострадали еще 25 автомобилей. Травмы получили восемь человек, в том числе ребенок.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), — сказано в сообщении.

Также было установлено превышение допустимой массы провозимого автомобилем груза и выявлено неудовлетворительное состояние дороги. Руководителям транспортной компании и АО «Кемеровское ДРСУ» внесены представления. В настоящее время выясняются все обстоятельства ДТП.

До этого в Дагестане участник свадебного кортежа спровоцировал ДТП, в котором один человек погиб и четверо получили различные травмы. Установлено, что 19-летний водитель Kia Rio столкнулся с LADA Kalina, после чего оба автомобиля сорвались в обрыв высотой 50 метров.