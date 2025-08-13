В Дагестане свадебный кортеж сорвался с обрыва МВД: один человек погиб в ДТП со свадебным кортежем в Дагестане

В Дагестане участник свадебного кортежа спровоцировал ДТП, в котором один человек погиб и четверо получили различные травмы, сообщили в Telegram-канале ГУ МВД по региону. Авария произошла днем 12 августа на 26-м км автодороги Рутул — Лучек — Ихрек в Рутульском районе.

По данным ведомства, 19-летний водитель Kia Rio, двигаясь в составе свадебного кортежа, столкнулся с LADA Kalina, которой управлял 18-летний парень. После оба автомобиля сорвались в обрыв высотой 50 метров. В результате ДТП 20-летний пассажир LADA Kalina умер на месте. В больницу доставили водителей транспортных средств и пассажирок 18 и 19 лет. В настоящее время выясняются все обстоятельства смертельного ДТП.

До этого пять человек пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия на трассе Рук — Дзау в Южной Осетии. Водитель автомобиля Honda Fit не справился с управлением, в результате чего транспортное средство выехало с проезжей части и упало в кювет. Участники происшествия доставлены в больницу с различными телесными повреждениями. Среди них — двое детей.